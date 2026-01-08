Gmail cambia para siempre: inteligencia artificial gratis para todos y un nuevo modo que puede ser revolucionario

El nuevo AI Inbox de Gmail cambia la bandeja de entrada para siempre Google El Androide Libre

La inteligencia artificial fue la gran protagonista del 2025, para bien y para mal; Google fue responsable en parte del "hastío" que tienen ya algunos usuarios, con funciones como el modo IA en el buscador de Google que han generado polémica.

Ahora, Google parece haber respondido a estas críticas; según sus encuestas, el problema es que la inmensa mayoría de la gente cree que la IA es más útil cuando se usa para generar contenido personalizado y adaptado a cada usuario, y promete que se centrará en ello.

Esta apuesta arrancará con Gmail, que recibirá una enorme cantidad de funciones basadas en inteligencia artificial, pero todas centradas en crear una experiencia más personalizada y única para cada persona.

Pero para empezar, Google primero tiene que convencer a la gente de usar la IA en el correo electrónico. Por eso, la primera gran novedad es que las funciones de IA que ya tenía Gmail pasarán a ser completamente gratuitas para todos los usuarios.

De esta forma, funciones como las sugerencias en las respuestas o los resúmenes de correos, que hasta ahora requerían de una suscripción de pago, estarán disponibles próximamente solo con tener una cuenta gratuita de Google.

En concreto, las funciones que pasarán a ser gratis serán las siguientes:

Respuestas sugeridas con personalización : una mejora de las respuestas inteligentes, usa el contexto de nuestra conversación para ofrecer respuestas que encajan con nuestro estilo y que se escriben con solo hacer un clic.

: una mejora de las respuestas inteligentes, usa el contexto de nuestra conversación para ofrecer respuestas que encajan con nuestro estilo y que se escriben con solo hacer un clic. Resumen de IA : los hilos de correos ahora mostrarán un resumen en la parte superior con la información importante en puntos fáciles de entender, algo especialmente útil cuando hay muchas respuestas en un hilo.

: los hilos de correos ahora mostrarán un resumen en la parte superior con la información importante en puntos fáciles de entender, algo especialmente útil cuando hay muchas respuestas en un hilo. "Ayúdame a escribir": Podemos pedir a Gmail que nos ayude a escribir un correo, generando mensajes solo con una orden o "prompt".

Pero esto no significa que los usuarios de pago queden abandonados, ni mucho menos. Google también ha presentado nuevas funciones exclusivas para cuentas con suscripción que pueden cambiar la manera en la que usamos el correo electrónico, basadas en el nuevo Gemini 3.

Para empezar, los resúmenes de IA ahora llegan a la búsqueda de Gmail, y el potencial es tremendo. Podemos hacer búsquedas en lenguaje natural en vez de términos, y la IA entenderá lo que queremos y lo mostrará.

Por ejemplo, si le preguntamos "¿Cuál fue el fontanero que me dio un presupuesto para la renovación del baño el año pasado?", la IA mostrará los diferentes presupuestos que hemos recibido, con el coste y los plazos de cada uno, e incluso nos recomendará la mejor opción en base a esos datos.

Nueva búsqueda con IA en Gmail

Esta función estará disponible para usuarios de Google AI Pro y Ultra, y pretende cambiar la manera en la que buscamos correos para no tener que repasar todos los correos que hemos recibido en base a un término.

Otra función exclusiva de usuarios de Google AI Pro y Ultra es "Proofread", la evolución de la corrección de correos. Se trata de una experiencia completamente nueva, que analiza el texto que hemos escrito y nos muestra sugerencias de cómo podemos mejorarlo.

Nuevo corrector en Gmail basado en inteligencia artificial

Por supuesto, ya existen herramientas que permiten cambiar textos dependiendo del estilo que queramos, pero esta función va más allá, analizando la gramática, mostrando variaciones más concisas de lo que hemos escrito, o cambiando la estructura de las frases.

Este corrector avanzado es capaz incluso de generar borradores en base a nuestro estilo y tono, que podemos revisar antes de pulsar en "Enviar".

Pero la novedad que realmente puede cambiar la manera en la que usamos Gmail es el nuevo AI Inbox, una versión de Gmail basada enteramente en inteligencia artificial y que dice adiós a la bandeja de entrada tradicional, de la misma manera que el Modo IA de Google dijo adiós a los resultados tradicionales.

Nuevo AI Inbox en Gmail

El nuevo AI Inbox no muestra los correos que hemos recibido uno tras otro, sino que genera un resumen de todo lo que deberíamos saber en base al contenido de los correos para que no tengamos que abrirlos siquiera.

De entrada, la IA mostrará los temas de máxima prioridad que requieren de nuestra atención, como la confirmación de que vamos a renovar el seguro, la solicitud de unos documentos para vacunar a nuestro perro o la fecha y la hora en la que va a llegar el fontanero.

Estos temas están resumidos en una o dos frases, para que podamos entender de golpe lo más importante que tenemos que hacer ahora sin necesidad de revisar toda la bandeja de entrada de Gmail.

Más abajo, encontraremos temas en los que tal vez deberíamos ponernos al día pero que no son tan importantes, con resúmenes de los correos que muestran la información de una manera más fácil de entender.

Nuevo AI Inbox en Gmail

Tal vez en previsión de las críticas, Google ha prometido que la bandeja de entrada tradicional no desaparecerá como consecuencia de este nuevo AI Inbox, y que esta es solo una herramienta de apoyo que podemos usar si queremos.

De la misma manera, Google espera críticas con la privacidad, una cuestión importante con estas nuevas funciones, teniendo en cuenta que una inteligencia artificial leerá todos nuestros correos personales para generar contenido.

Por eso, Google ha prometido que su inteligencia artificial no será entrenada con el contenido de los correos de los usuarios y que nuestros datos tendrán las mismas protecciones y mantendremos el control.

Para asegurarse de ello, Google ha explicado cómo va a implementar estas nuevas funciones de manera progresiva a todos los usuarios, para encontrar posibles problemas antes de que lleguen a todo el mundo.

Por ejemplo, inicialmente AI Inbox estará disponible únicamente para unos pocos "usuarios de confianza" que serán los que prueben que funciona correctamente en todo tipo de situaciones, antes de expandirlo a los usuarios de pago.

De la misma manera, estas últimas novedades estarán disponibles únicamente en inglés y para los usuarios en los Estados Unidos, antes de expandirse a todo el mundo y en idiomas como el español a lo largo de los próximos meses, como ocurrió con el Modo IA.