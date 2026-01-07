Razer impulsa el gaming con IA con sus auriculares con visión inteligente y su asistente avatar animado para tu escritorio

Tras PC Remote Play lanzado el año pasado, la marca para gamers Razer ha anunciado nuevos productos, conceptos visionarios y tecnologías conducidas por IA en el CES 2026 que se celebra en Las Vegas (EE. UU.).

Una de sus propuestas más importantes es Project AVA, un compañero de escritorio animado con IA y que ha evolucionado de ser un entrenador de esports con IA a un compañero de escritorio con IA totalmente integrado.

El avatar animado de 5,5 pulgadas cuenta con personalidad de IA adaptativa y el 'Modo de visión de PC'. El objetivo es ir más allá del soporte en juegos para convertirse en un verdadero socio digital para el trabajo, el juego y la vida diaria.

Habrá que esperar en España para su disponibilidad, ya que de momento se queda su reserva en Estados Unidos.

Project Motoko es otra de sus importantes apuestas presentadas en el CES 2026. Es un concepto de auricular inalámbrico nativo de IA que cuenta con una peculiaridad: visión de IA aumentada a través de las cámaras duales con vista en primera persona.

Project AVA Razer

Unos auriculares que también cuentan con retroalimentación de audio inteligente y micrófonos duales de campo lejano y cercano para una detección de audio avanzada.

Se caracteriza por su compatibilidad universal con las principales plataformas de IA, es decir que podemos utilizar ChatGPT o Gemini, y proporciona datos de visión desde el punto de vista humano (POV) para entrenamiento de robótica y desarrollo de modelos de IA.

La IA local de Razer

La vertiente local de la inteligencia artificial generativa está comandada actualmente por los modelos provenientes de China en su mayoría y que tienen la virtud de que se pueden utilizar de forma local.

Razer Forge AI Developer Workstation llega como una estación de trabajo de IA escalable para manejar las cargas más exigentes de entrenamiento de IA, inferencia y simulación.

Razer AIKit Razer

Razer AIKit se encarga de agilizar el ciclo de vida del desarrollo de IA al permitir que investigadores y desarrolladores puedan ejecutar y ajustar LLMs localmente con un rendimiento similar al de la nube.

Lo interesante de la nueva apuesta de Razer es que es totalmente de código abierto en GitHub, lo que permitirá que los desarrolladores puedan personalizar, contribuir y avanzar en el Razer AIKit.

Sillas gaming y el mando de Razer

Razer cuenta con una gran variedad de dispositivos, accesorios y gadgets de todo tipo, y también con sillas gaming como Project Madison.

Impulsada por Razer Sensa HD Haptics, THX Spatial Audio y Razer Chroma RGB, la idea es ofrecer una experiencia multisensorial al estar sentado frente a nuestro equipo.

Project Madison Razer

Razer Iskur V2 NewGen es la próxima evolución de las sillas gaming con el foco puesto en la máxima comodidad y rendimiento.

Se caracteriza por el sistema de soporte lumbar Razer HyperFlex, cuero Razer Gen-2 EPU con tecnología CoolTouch y un cojín de espuma curada en frío de doble intensidad. Sí que estará disponible en España.

Razer Wolverine V3 Bluetooth Razer

Razer Wolverine V3 Bluetooth es el mando inalámbrico más rápido del mundo y que ha sido desarrollado con LG bajo el programa "Designer for LG Gaming Portal" para los juegos en la nube.

Se caracteriza por Bluetooth de latencia ultra baja, controles de TV integrados y funciones de nivel profesional.

El acelerador de IA

La IA portátil es otra de las vertientes de toda la presentación hecha por Razer y en la que ha colaborado con Tenstorrent para el acelerador de IA compacto de primera generación.

Ofrece potentes capacidades de IA generativa a cualquier sistema con conexión Thunderbolt 5. Impulsado por la tecnología Wormhole de Tenstorrent, da rendimiento de escritorio para LLMs, generación de imágenes y cargas de trabajo avanzadas de IA / ML.

Se pueden conectar hasta cuatro unidades para una experimentación escalable gracias a su diseño modular respaldado por la pila de software de código abierto de Tenstorrent.