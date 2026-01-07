Los grupos de WhatsApp cambian para siempre: estas son las novedades que van a mejorar su funcionamiento

Los grupos de WhatsApp son tal vez la parte más popular de la app de mensajería instantánea; no en vano, para millones de españoles es la mejor manera de contactar con amigos, familiares, o incluso desconocidos que comparten nuestros intereses.

Tal vez por eso, WhatsApp se ha centrado en mejorar los grupos desde que fueron introducidos en la app, con novedades como chats de audio, pantalla compartida, o la posibilidad de compartir archivos.

Ahora, Meta ha anunciado una serie de novedades para los grupos de WhatsApp que los van a hacer incluso más útiles y fáciles de usar, ya sea si pertenecemos a grupos pequeños o a grupos grandes con muchos usuarios.

Para empezar, WhatsApp quiere ayudar a dejar bien claro cuál es el rol de cada persona en un grupo, algo que puede ser difícil si no conocemos bien a todos los participantes o si acabamos de ser invitados.

Aquí es donde entran las nuevas Etiquetas de miembro, que podemos personalizar para dejar claro cuál es nuestra función en el grupo para que todos los miembros lo vean de manera directa.

Estas etiquetas son como títulos que aparecen justo debajo de nuestro nombre, y que pueden ser usadas para mostrar roles, puestos de trabajo o funciones dentro de un grupo.

Las etiquetas son exclusivas de cada grupo y no se comparten con el resto. Por ejemplo, en un grupo de padres y madres de un colegio, podemos tener la etiqueta "el papá de Ana", mientras que en un grupo de un club deportivo podemos tener "Capitán".

Nuevas funciones en los grupos de WhatsApp Meta El Androide Libre

Otra novedad que tiene mucho potencial y que seguro que va a ser muy utilizada es la posibilidad de crear stickers de texto. Los stickers ya se usan constantemente para expresarnos en todo tipo de chats, pero ahora podemos personalizarlos con la palabra que queramos.

Para crear un sticker de texto, lo único que tenemos que hacer es escribir el texto que queramos en el recuadro de búsqueda de stickers.

La app creará el sticker con el texto y podremos enviarlo directamente al chat; también podemos añadir stickers recién creados directamente a nuestros paquetes de stickers en vez de enviarlos al chat.

Por último, WhatsApp ha presentado un recordatorio de eventos, que puede ser la solución perfecta para coordinar a todos los miembros de un grupo y asegurarse de que todo el mundo sabe cuándo se celebra un evento.

Ahora, cuando creamos un evento en un chat de grupo, podemos configurar recordatorios personalizados para los invitados; por ejemplo, para recordarles que vengan a la fiesta o que se conecten a la llamada a la hora concreta.

Como es lo habitual en WhatsApp, estas novedades irán llegando poco a poco a todos los usuarios a lo largo de los próximos días, por lo que es normal si no las hemos recibido aún en nuestros dispositivos.