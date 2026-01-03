Ash Hewson, CEO de Affinity en Canva: "Pasaremos de la IA contra humanos a verla como un instrumento creativo más"

Tras superar la barrera de 3 millones de descargas, en EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Ash Hewson, CEO de Affinity, justo al poco de que Affinity by Canva forme parte gratuita de la experiencia renovada de Canva.

Antes de pasar a las preguntas de la entrevista a Ash Hewson, Affinity comenzó a popularizarse por ser la mejor alternativa a la suite de programas de Adobe que pasó a formar parte de Creative Cloud para convertirse en una suscripción.

Con Photo, Designer y Publisher, Affinity puso contra las cuerdas a Adobe para dar tres alternativas a Photoshop, Illustrator e InDesign a través de un único pago, tal como fue Adobe Photoshop antes de que apareciera la polémica suscripción de Creative Cloud.

Y desde que Canva adquiriese los tres programas de Affinity, también se ha generado algo de preocupación para los usuarios que adquirieron algunos de sus tres programas. Tres que ya forman parte de la oferta gratuita de Canva impulsada con la inteligencia artificial generativa.

Siendo esta última la que está disponible a través de la suscripción de Canva. Un periplo el de Affinity bien interesante y que ha dejado un hueco importante, ya que cada vez hay menos opciones para adquirir una aplicación a través de un pago único.

¿Cómo ha sido la transición de ser una suite de pago a estar disponible de forma gratuita?

Convertir Affinity en un producto gratuito va más allá del propio software. Forma parte de nuestra misión más amplia: capacitar al mundo para diseñar, dentro de nuestro plan en dos etapas para construir una de las empresas más valiosas del mundo y utilizar ese valor para generar el mayor impacto positivo posible.

Las curvas de color en Affinity de Canva Canva

En el primer mes, la nueva aplicación de Affinity ha superado los tres millones de descargas, demostrando una tracción excepcional desde su lanzamiento. Ahora podemos ofrecer Affinity de forma gratuita porque la tecnología ya está desarrollada, es escalable y cuenta con el respaldo de Canva.

Hasta ahora, Canva se había centrado en el 99 % de personas sin formación profesional en diseño, pero a partir de este momento apoyará a todo el mundo, desde principiantes que dan sus primeros pasos hasta profesionales que elaboran diseños complejos.

Y es aquí donde Affinity puede destacar, ya que está ampliamente reconocida como una de las plataformas de diseño profesional más fiables y asequibles, ahora de manera gratuita.

¿Cómo definiría la oportunidad creativa a la que ahora tienen acceso los profesionales con vuestros tres programas de diseño bajo Canva?

Affinity ya no son tres programas de diseño separados: es una única aplicación que ofrece herramientas vectoriales, de edición de píxeles y de maquetación en un mismo lugar, lo que permite a los usuarios cambiar fácilmente entre ellas.

Affinity de Canva Canva

Es la primera vez que las personas creativas pueden acceder a un producto capaz de hacer todo esto desde un mismo espacio o plataforma.

Ahora, las personas profesionales del ámbito creativo pueden usar Affinity para crear diseños de alta precisión y a continuación, exportarlos a compañeros o clientes para ampliarlos, compartirlos y colaborar a través de Canva.

El verdadero valor para Canva surge cuando equipos y organizaciones conectan todo el ecosistema: crear en Affinity y después escalar, compartir y colaborar en Canva. Estamos construyendo un flujo de trabajo integral que permite a equipos de cualquier tamaño crear y ampliar contenido visual de forma eficiente y coherente.

Además, implica que cualquier usuario pueda usar los archivos nativos .af de Affinity al descargar la aplicación gratuita.

¿Y qué supone para los principiantes que están dando sus primeros pasos en el diseño gráfico y la creación de contenido, el hecho de tener ahora acceso gratuito a Affinity con vuestra nueva aplicación?

No describiríamos Affinity como una herramienta para principiantes, pero combinada con las excelentes funciones de diseño de Canva, nos enorgullece que cualquier persona que se adentre en el mundo del diseño gráfico y la creación de contenido pueda beneficiarse de un ecosistema unificado e intuitivo que hace que aprender, experimentar y dar vida a sus ideas sea más fácil que nunca, a medida que desarrollan sus habilidades.

Vectores en Affinity Canva

Es importante destacar que Affinity funciona completamente sin conexión, incluso durante largos periodos de tiempo, lo que garantiza que las personas creativas puedan seguir trabajando cuando les llegue la inspiración.

Mantenemos nuestro compromiso de ofrecer actualizaciones gratuitas y periódicas que introduzcan nuevas herramientas, funciones y mejoras. Las herramientas creativas esenciales permanecerán siempre de manera gratuita.

¿Qué mensaje transmitiría a los usuarios que están decepcionados y sienten que se ven obligados a actualizar sus cuentas para recibir soporte en programas que originalmente adquirieron con un pago único? Pregunto esto porque hay una parte de la comunidad de Affinity que no hará la transición y sabe que sus programas podrían dejar de funcionar en futuras versiones de Windows y macOS.

Pueden seguir creando con las herramientas que conocen y en las que confían mientras su sistema operativo las siga soportando. Al mismo tiempo, todos los usuarios actuales tienen la opción de descargar el nuevo Affinity de forma totalmente gratuita.

Confiamos en que apreciarán las capacidades ampliadas, los flujos de trabajo optimizados y las mejoras continuas que estamos incorporando. Su trabajo sigue siendo completamente suyo, sus herramientas continúan funcionando y no existe ninguna obligación de hacer la transición a menos que así lo decidan.

En definitiva, tanto si se trata de una persona diseñadora independiente, un estudio creativo o un equipo construyendo su marca, creemos que todo el mundo debería tener acceso a las herramientas necesarias para crear su mejor trabajo.

¿Cuál es su herramienta de IA favorita entre las que ha anunciado Canva?

Es difícil elegir solo una, porque lo que más nos entusiasma es lo bien que las capacidades de IA de Canva mejoran la experiencia de Affinity sin comprometer la precisión ni el control creativo en los que confían nuestros usuarios.

Un prompt en Canva Canva

Herramientas como Relleno Generativo, Ampliar y Editar y Quitafondos destacan como ejemplos especialmente potentes: eliminan tareas repetitivas, aceleran los flujos de trabajo y permiten a los creadores centrarse más en su labor artística que en tareas mecánicas.

Para nosotros, Pueden seguir creando con las herramientas que conocen y en las que confían mientras su sistema operativo las siga soportando, permanezca intacto en su esencia. La tecnología de Canva simplemente se suma a esa base, ofreciendo nuevas formas de experimentar, iterar y trabajar con mayor rapidez, sin interferir en el proceso creativo.

Un prompt para la función de IA de Canva Canva

Tanto si estás perfeccionando un montaje completo como si estás ampliando elementos de una imagen, estas funciones apoyan tu visión de forma discreta y eficaz.

Por supuesto que la transparencia y la seguridad siguen siendo fundamentales. El trabajo creativo del usuario siempre será suyo. Las funciones de IA de Canva están diseñadas pensando en la privacidad y el control, garantizando que el contenido que se desarrolle en Affinity esté protegido y nunca se utilice para entrenar modelos de IA.

¿Podría darnos alguna pista sobre hacia dónde se dirige ahora el desarrollo de Affinity? ¿Más IA? ¿Más herramientas comunes para acercarse a la competencia?

Nuestra dirección no viene determinada por lo que hace la competencia. Nuestra hoja de ruta son las necesidades y la valoración de nuestra comunidad.

Affinity de Canva Canva

Introduciremos actualizaciones gratuitas para añadir más herramientas que nuestra comunidad nos solicita, como una herramienta de fusión (blend tool).

Nuestro objetivo es profundizar en la integración de Canva dentro de Affinity, reforzar la colaboración orientada a equipos y seguir perfeccionando Affinity como una potente suite independiente mediante actualizaciones gratuitas y periódicas.

Nuestro objetivo es apoyar a todo tipo de usuarios, ya sean profesionales independientes del ámbito creativo hasta grandes equipos que trabajan a gran velocidad.

Desde su perspectiva como CEO y anteriormente como Director General de Affinity, ¿cree que llegará un momento en que las imágenes generadas con IA dejen de llamarse "AI Slop"? Este tema se ha convertido en un punto recurrente de fricción entre creadores tradicionales y quienes han empezado a usar IA generativa.

Gran parte de las "críticas" actuales provienen de los malos usos iniciales: contenidos de poco esfuerzo, prácticas de entrenamiento poco transparentes o resultados que todavía no reflejan el nivel de maestría que aportan las personas profesionales del ámbito creativo.

A medida que las herramientas mejoren y que artistas y diseñadores las integren de forma más consciente, la conversación irá pasando gradualmente de "IA contra humanos" a "la IA como un instrumento creativo más".

Vectores en Affinity de Canva

En esta línea, los diseñadores nos han expresado de forma constante que una IA bien implementada tiene un lugar legítimo en su flujo de trabajo. Por eso, Affinity ofrece ahora acceso nativo a las herramientas de IA visual de Canva mediante una suscripción de pago a Canva.

Sigue siendo opcional, y estas herramientas están diseñadas para aportar escala y velocidad, manteniendo siempre al usuario humano en el centro del proceso. Su propósito es apoyar la creatividad humana, no interferir en ella, reduciendo tareas repetitivas y ofreciendo inspiración cuando las ideas parecen no fluir.