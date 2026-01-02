Adiós a los cotillas que te miran la pantalla: lo nuevo de Samsung en el Galaxy S26 Ultra va a ser una revolución

Ya habíamos adelantado hace unos meses que Samsung estaba desarrollando una nueva función para proteger la pantalla de nuestro móvil de miradas indiscretas, y ahora tenemos una mejor idea de cómo funcionará.

Cada vez más gente se toma en serio la protección de sus datos, y eso implica también protegerlos en la "vida real"; de nada sirven todos los métodos de cifrado del mundo si cualquiera puede acercarse y ver lo que tenemos en la pantalla.

La solución de Samsung se llama "Privacy Display" (pantalla privada) y es una nueva función que ha sido descubierta en la última beta de One UI 8.5 y que se estrenará en el próximo Galaxy S26 Ultra.

En SammyGuru han conseguido capturas de pantalla e imágenes que muestran cómo funcionará esta novedad. Básicamente, la pantalla solo será completamente visible cuando la miremos de frente.

Si intentamos mirar la pantalla desde un ángulo, el contenido será "menos visible" en palabras de Samsung; de esta manera, se evita que cualquier persona pueda leer el contenido de nuestra pantalla pasando a nuestro lado, por ejemplo.

Un vídeo muestra cómo será el efecto. Cuando miramos el móvil de frente, la experiencia será idéntica; pero si movemos el móvil o nuestra cabeza en otro ángulo, notaremos que la pantalla parece apagarse, aunque en realidad sigue encendida.

Nueva función de privacidad de la pantalla en el Samsung Galaxy S26 SammyGuru El Androide Libre

La función Privacy Display estará disponible en la sección de pantalla de la app de ajustes de Samsung, pero también se podrá activar de manera rápida desde los ajustes rápidos que aparecen deslizando hacia abajo en la pantalla.

Además, Samsung nos permitirá configurar esta función para que se active de manera automática cuando abramos una app en concreto o cuando se muestre una notificación, para evitar que alguien cercano pueda leerla.

La nueva función de privacidad de la pantalla del Samsung Galaxy S26 Ultra SammyGuru El Androide Libre

Es obvio que Samsung se ha inspirado en los protectores de pantalla antiespías que ya existen en el mercado y que cumplen una función muy parecida; aunque en ese caso, usan la polaridad de la luz para bloquear el contenido de la pantalla.

Estos protectores son muy populares, pero tienen varios inconvenientes; son una solución permanente, que no podemos desactivar cuando queramos, y eso nos obliga a usar el móvil siempre mirando la pantalla directamente.

El gran misterio es cómo Samsung ha conseguido implementar algo tan parecido a un protector físico de pantalla, pero a nivel de software; la filtración no revela el funcionamiento de esta tecnología.

Es posible que Samsung esté usando la cámara frontal para detectar si estamos mirando el móvil de frente, o que la pantalla haya sido tratada de alguna manera especial que permita activar el bloqueo de manera electrónica.

Si ese es el caso, lo más probable es que esta función sea exclusiva de unos pocos móviles que tengan los componentes necesarios. Por el momento, esta función se estrenará en el Galaxy S26 Ultra, y no hay indicios de que vaya estar disponible en el resto de la gama.