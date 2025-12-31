Android Auto no va a morir gracias a la apuesta de marcas como esta: "es importante dar opciones a los clientes"

Mientras todos los fabricantes se preparan para las nuevas reglas del Euro NCAP sobre las pantallas táctiles de los coches que entran en vigor en el 2026, algunos se plantean cambiar para siempre sus experiencias.

Algunas marcas se están planteando seriamente eliminar la compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, para forzar a los conductores a usar los sistemas propios que vienen instalados en las pantallas. Ford no será una de estas marcas.

La Chief Financial Officer de Ford , Sherry House, ha confirmado que sus coches seguirán ofreciendo la opción de conectar el móvil y activar sistemas como Apple CarPlay y Android Auto.

La directiva fue tajante en afirmar que una de las prioridades de Ford es ofrecer más opciones a los conductores y no limitarlos a un tipo de experiencia o interfaz, durante la conferencia Barclays Global Auto and Tech Conference del 2025.

"Creemos que es muy importante dar opciones a los clientes y darles acceso a la tecnología. Así que esa va a ser una parte clave de lo que vamos a hacer a partir de ahora", declaró la directiva.

Según recoge Autoblog, House fue especialmente efusiva con esta cuestión, afirmando que "es un tema que me apasiona, y vamos a seguir dando a los consumidores opciones en lo que respecta a Apple CarPlay [y Android Auto]".

Vista trasera del Ford Puma Gen E

Estas declaraciones contrastan con las realizadas por el gran rival de Ford y el otro gran fabricante de coches en los Estados Unidos, General Motors (GM).

General Motors fue el primer gran fabricante que reveló planes para abandonar la compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay en sus próximos lanzamientos, usando la seguridad vial y las distracciones en la carretera como uno de los motivos.

Tal vez sabiendo que eso no iba a ser suficiente para sus clientes, GM prometió una experiencia mejorada y compatible con las apps más usadas como Google Maps y Apple Music, para que no tuviesen que conectar su móvil.

Sin embargo, a nadie se le escapa que esta experiencia también será más controlada y que permitirá a la compañía hacer cosas como mostrar anuncios en la pantalla, algo que ya están probando algunos fabricantes.

La reacción a este anuncio no fue la esperada por General Motors, con algunos conductores amenazando con cambiar de marca si no podían conectar su móvil a la pantalla; la compañía tuvo que aclarar que estos eran planes de futuro y que no había eliminado esa opción por ahora.

Ahora, Ford parece aprovecharse de este "error no forzado" de General Motors, lanzando un mensaje a los consumidores de que seguirá soportando los sistemas que realmente quieren usar en el coche.

En realidad, no se trata de algo nuevo para Ford; su CEO Jim Farley ya hizo una promesa semejante en el 2023 de soportar Android Auto y Apple CarPlay, cuando afirmó que la compañía "había perdido esa batalla hace 10 años" y no podía forzar a los usuarios a usar otra cosa.