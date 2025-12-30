La primera consola Android con pantalla plegable es una locura: un monstruo que podemos llevar en el bolsillo

El potencial de los móviles plegables es tremendo, como han demostrado dispositivos como el OPPO Find N5, o más recientemente, el nuevo Samsung Galaxy TriFold; sin embargo, da la sensación de que esto es solo el principio.

La tecnología de pantallas flexibles aún está en sus inicios y no está siendo aprovechada del todo, como demuestra que hasta ahora, la mayoría de los dispositivos que la usan sean smartphones (aunque hemos visto algunos portátiles plegables).

Ahora, llega un pionero con la primera consola portátil con pantalla flexible, que podemos plegar para que ocupe menos espacio al mismo tiempo que ofrece una experiencia puntera.

Se llama OneXSugar Wallet y viene de la mano de unos habituales en consolas revolucionarias, One-Netbook. Este fabricante chino ha sido de los primeros en adoptar los nuevos chips de Qualcomm y no es ajeno a factores de forma originales.

Pero la Wallet es tal vez el modelo más sorprendente presentado hasta ahora por la marca, porque coge el concepto de los móviles plegables y lo aplica a una consola de videojuegos, con todo lo que ello implica.

La estrella de esta consola es la gigantesca pantalla de 8,01 pulgadas y resolución 2480x1860 píxeles, que debería ofrecer una experiencia inigualable hasta la fecha y abrir la puerta a todo tipo de posibilidades.

Por ejemplo, un detalle muy llamativo se encuentra en las proporciones de la pantalla, 4:3, que es justo la que se usaba antes en televisores y monitores; eso significa que esta pantalla es ideal para juegos retro.

OneXSugar Wallet ITHome El Androide Libre

Por ejemplo, usando emuladores podemos disfrutar de juegos clásicos sin sufrir de las "barras negras" que suelen aparecer en consolas modernas con pantallas panorámicas; aunque eso supone que los juegos más modernos mostrarán esas barras.

Otra opción consiste en mostrar dos imágenes al mismo tiempo, en la parte superior e inferior de la pantalla; esto puede ser genial para emular consolas con dos pantallas, y el fabricante incluso habla de jugar a pantalla partida con un amigo en la misma consola.

OneXSugar Wallet ITHome El Androide Libre

Por supuesto, la gracia de esta consola es que podemos cerrarla y ocupará muy poco espacio, hasta el punto de que podemos llevarla en el bolsillo pese a las 8 pulgadas de la pantalla interna.

Al abrir la consola, nos encontraremos con los controles habituales en este tipo de consolas, con dos palancas analógicas, cuatro botones frontales y una cruceta, además de gatillos en la parte superior.

Un detalle curioso es que esta consola solo cuenta con la pantalla interior flexible; no tiene una segunda pantalla externa como el Galaxy Z Fold, por ejemplo. Eso supone que no podemos usarla de ninguna manera cuando está cerrada.

Aún quedan muchos detalles por aclarar de esta OneXSugar Wallet; el anuncio original en redes sociales chinas solo ha mostrado un vídeo y varias imágenes de la consola, sin muchas más explicaciones.

Al menos, el fabricante asegura que esta consola utiliza un "procesador Snapdragon de gama alta", aunque no ha aclarado la cantidad de memoria RAM que podrá instalar, que hoy en día es el mayor obstáculo para los fabricantes.