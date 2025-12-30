Los móviles Galaxy van a cambiar para siempre: así es el nuevo asistente que dice adiós a Google en One UI 8.5

El lanzamiento de One UI 8.5, basado en Android 16, puede ser uno de los más importantes de la historia de Samsung, una auténtica renovación de diseño y funcionalidad; y también puede ser el principio del fin de la relación entre Samsung y Google.

Y es que las filtraciones han resultado ser reales: Samsung va a apostar por Perplexity para sus funciones basadas en inteligencia artificial, en vez de continuar usando Gemini para todo como hasta ahora.

Así lo ha confirmado @achultra en X, que ha compartido capturas de pantalla del nuevo Bixby, el asistente personal de Samsung, que muestra cómo usa los resultados de Perplexity para responder ciertas preguntas del usuario.

De esta manera, se confirma la estrategia de Samsung para mejorar su asistente personal, que se había quedado muy atrás en potencia y capacidades.

A partir de One UI 8.5, cuando pidamos algo a Bixby, el asistente primero decidirá si puede realizar la acción por sí solo; por ejemplo, si es algo relacionado con la plataforma de Samsung, como encender una luz a través de SmartThings, no habrá cambios.

Pero si el asistente detecta que estamos pidiendo algo más avanzado, automáticamente redirigirá la petición al 'chatbot' de Perplexity, y mostrará la respuesta recibida; a partir de ahí, podremos interactuar con Perplexity de manera directa.

La captura de pantalla, por ejemplo, muestra cómo Bixby responde si le preguntamos si hace frío; la respuesta está generada por IA, mostrando la recomendación de llevar una chaqueta por las condiciones meteorológicas en nuestra zona.

El nuevo Bixby basado en la IA de Perplexity en One UI 8.5 de Samsung @achultra | X El Androide Libre

Sabremos si estamos usando Perplexity por el icono del servicio en la esquina inferior izquierda, que aparece como fuente, aunque en la práctica todo el proceso es transparente y no tenemos que seleccionar Perplexity para nuestras respuestas.

La integración con Perplexity ya está apareciendo para algunos usuarios de la última beta de One UI 8.5, que ya ha sido lanzada en algunos países (aún no en España).

De esta manera, Samsung quiere ofrecer una experiencia propia y separada de la que Google ya está ofreciendo en sus smartphones Pixel con la integración con Gemini.

Hay que recordar que Samsung fue pionera en la integración de inteligencia artificial en el móvil; de hecho, los Galaxy S24 fueron los primeros en tener el asistente Gemini y funciones de IA de Google, antes incluso que los Pixel.

Sin embargo, en los últimos años Samsung y Google han intentado distanciarse la una de la otra y han dejado de depender mutuamente. Google, por ejemplo, ha abandonado a Samsung para sus procesadores Tensor G, que ahora son fabricados por TSMC.

De la misma manera, no es ningún secreto que Samsung tiene intereses en Perplexity; en algunos mercados, la compañía ofrece acceso Pro gratuito a los compradores de móviles Galaxy, y esta IA ya ha aparecido en algunos productos como las Smart TV de la marca.