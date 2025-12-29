Microsoft acaba de darnos el mejor regalo posible: Windows 11 va a usar menos memoria RAM con una actualización

Microsoft continúa mejorando Windows 11, en un intento de volver al buen camino después de admitir públicamente que las partes más básicas del sistema están rotas; la búsqueda, por ejemplo, es poco eficiente cuando se usa en el Explorador de Archivos.

La última actualización de Windows 11, que ya está disponible para algunos usuarios de Windows Insider, soluciona este problema; aunque Microsoft aún está realizando pruebas limitadas y esta novedad no llegará a todo el mundo hasta dentro de unas semanas, o posiblemente meses.

El Explorador de Archivos no cuenta con su propio motor de búsqueda; en vez de eso, utiliza el Windows Search Indexer para indexar los archivos que tenemos en nuestro almacenamiento y encontrarlos rápidamente.

Sin embargo, este proceso es altamente ineficiente, especialmente si tenemos varios discos duros o unidades SSD en nuestro ordenador con rutas largas y que se solapan; en esos casos, es posible que se indexen rutas idénticas varias veces.

El resultado son operaciones de indexado duplicadas, que hacen exactamente lo mismo indexando los mismos archivos en varias ocasiones, consumiendo recursos sin necesidad de hacerlo.

Microsoft ha confirmado que la versión 26620.7523 disponible en Windows Insider incluye una modificación en el Explorador de Archivos que "elimina los procesos de indexado duplicados", lo que debería resultar en "búsquedas más rápidas y uso de recursos reducido".

Con la actualización, el sistema operativo se saltará los procesos de indexado que no sean necesarios porque ya se han realizado en las mismas rutas y los mismos archivos a través de diferentes unidades de almacenamiento.

El Administrador de Tareas de Windows 11 El Androide Libre

En vez de eso, se centrará en un único método de indexado, en otras palabras, un único proceso que será el que indexe todos nuestros archivos para que puedan ser encontrados cuando hacemos una búsqueda en el Explorador de Archivos.

Como resultado, el consumo de recursos del Explorador de Archivos debería verse muy reducido; no solo consumirá menos memoria RAM, sino que los discos duros y unidades SSD ganarán vida útil porque no serán tan usadas como hasta ahora.

Curiosamente, este ya era un problema conocido en Windows desde hace mucho tiempo, pero no ha sido hasta ahora que Microsoft le ha prestado atención; era de esas cosas que simplemente "funcionaban", así que no merecía la pena gastar recursos en arreglarla.

Es obvio que Microsoft ha decidido arreglar este problema justo ahora por la situación actual en el mercado de los ordenadores personales, por el elevado precio que tiene la memoria RAM y que se espera que empeore en el 2026.

Windows 11 ha sido criticado por ser menos eficiente que Windows 10, especialmente con la gran cantidad de funciones basadas en IA que están ocupando cada vez más espacio en el sistema.

Puede que en Microsoft hayan escuchado las palabras de uno de sus antiguos desarrolladores, que propuso que la compañía debería aprender de Windows XP, centrarse en arreglar los fallos de Windows 11 y hacerlo más eficaz antes que en implementar funciones de IA.