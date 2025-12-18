La nueva actualización de Windows 11 es genial si tienes un Android: desde bloquear tu PC a distancia a enviar archivos

Una de las mejores aplicaciones de Windows que Microsoft ha implementado en los últimos años es, sin duda alguna, Enlace Móvil, que permite conectar nuestro móvil Android al ordenador para acceder a funciones exclusivas.

Por ejemplo, desde la app Enlace Móvil es posible acceder a las fotografías guardadas en nuestro móvil y copiarlas al disco duro, sin tener que usar cables ni nada especial. Y en las últimas actualizaciones de Windows 11, la experiencia es incluso mejor y está mejor integrada en el sistema.

Ahora, Microsoft ha dado otro paso de gigante en la integración de Android con Windows 11, al permitir a los usuarios acceder a funciones avanzadas que hasta no hace mucho parecían imposibles, como por ejemplo, la posibilidad de bloquear el ordenador a distancia con el móvil.

En concreto, para acceder a las nuevas funciones debemos asegurarnos tanto de tener actualizado Windows 11 como de tener instalada y actualizada la app "Enlace a Windows" disponible en la Google Play Store.

Es gracias a esa app que podemos enlazar nuestro ordenador y nuestro smartphone para que compartan acceso a funciones y archivos de manera mutua. Y en la última actualización, se suman varias novedades.

Una de las funciones más interesantes es la que nos permite bloquear el ordenador a distancia usando el móvil; lo único que tenemos que hacer es entrar en la app "Enlace a Windows" y veremos un nuevo botón.

Nueva versión de la app "Enlace a Windows" para Android El Androide Libre

Al pulsar en este botón, nuestra sesión de Windows se bloqueará, mostrando la pantalla de inicio de sesión; para volver a entrar en el sistema, será necesario introducir la contraseña u otro método de autenticación que tengamos configurado en Windows Hello.

Esto puede ser tremendamente útil en muchas situaciones; por ejemplo, si nos hemos levantado un momento del escritorio y se nos ha olvidado bloquear el ordenador para evitar que nadie pueda ver lo que estamos haciendo.

Otra novedad que puede cambiar la manera en la que trabajamos es la posibilidad de acceder al portapapeles de Windows 11 desde el móvil; en efecto, si copiamos un texto en el ordenador, lo podremos pegar donde queramos en el smartphone.

Aunque la app de "Enlace a Windows" no es precisamente nueva, y ya viene preinstalada en algunos smartphones como los de la marca Samsung, esta actualización la ha cambiado completamente.

Por ejemplo, ahora podemos ver el nivel de la batería de nuestro ordenador portátil desde el móvil, así como la potencia de la señal WiFi a la que está conectado, datos que nos pueden salvar para evitar quedarnos sin batería o sin conexión a Internet sin darnos cuenta.

Incluso las funciones que ya estaban presentes han sido mejoradas. Por ejemplo, ya era posible recibir archivos desde el ordenador, pero ahora tenemos una lista de archivos recientes y una sección dedicada a los archivos recibidos para encontrarlos más fácilmente.

Hablando de esto, ahora también es posible enviar archivos desde el móvil hacia el ordenador, algo que hasta ahora sólo era posible si lo iniciábamos desde el programa "Enlace Móvil" en Windows 11.

La última actualización ya está llegando a todos los usuarios. En EL ESPAÑOL - El Androide Libre ya hemos podido probarla en un dispositivo Pixel 8, y funciona sorprendentemente bien, aunque aún faltan funciones que por ahora, son exclusivas de dispositivos Samsung, como la opción de mostrar la pantalla del móvil en el ordenador.