OpenAI va a cambiar ChatGPT para siempre: su fichaje estrella liderará la transformación del chatbot en un sistema operativo

Tras conocer que el modo adulto de ChatGPT estaría listo para los primeros meses de 2026, ahora se ha dado uno de los pasos finales para convertir a ChatGPT en todo un sistema operativo.

Ayer lunes, Glen Coates, como nuevo Jefe de Plataforma de Aplicaciones, confirmó que el gigante de la inteligencia artificial está trabajando para llevar a ChatGPT más allá de una simple interfaz y aplicación.

El objetivo es convertirlo en todo un sistema operativo y en un momento bien interesante, ya que por el horizonte aparece el lanzamiento del dispositivo potenciado por IA que está siendo diseñado por Jony Ive para 2027.

Ive es conocido por ser el cerebro detrás de algunos de los productos más icónicos de Apple como el iPhone, iMac, iPod y Apple Watch, así que OpenAI parece que está orquestando una maniobra que puede tomar mayores dimensiones.

En otra publicación en X (antes Twitter), Coates dice: "Me uní a OpenAI para dirigir la Plataforma de Aplicaciones y ayudar a transformar ChatGPT en un sistema operativo".

Joined @OpenAI to head up App Platform and help turn ChatGPT into an OS. Last successful attempt was iOS ~20 years ago, so .. should be a cakewalk



Thanks to @tobi for the opportunity of a lifetime, and 💚 to everyone at @Shopify



Can't wait to coding-demo-fail on a new stage — Glen Coates (@glencoates) December 15, 2025

Glen Coates, antes de ser directivo de Shopify, tuvo un pasado técnico que le llevó a trabajar como ingeniero en el motor de renderizado Gecko, el corazón de Firefox, el navegador web.

Nick Turley, responsable de ChatGPT en OpenAI, estará por encima de Coates y en declaraciones a TechCrunch reveló algunos datos importantes relacionados con la transformación de ChatGPT en un sistema operativo.

Turley dice: "La evolución que intentamos lograr en los próximos años es una en la que ChatGPT sea más parecido a un sistema operativo donde puedas entrar y usar aplicaciones".

Sigue con: "Si quieres escribir, hay una aplicación para ello. Si quieres programar, hay otra para esa función. Si deseas interactuar con bienes y servicios, hay más apps para ti".

Los últimos movimientos también indican hacia dónde se dirige OpenAI al introducir a algunas de las apps de Adobe, como Express, en ChatGPT, aunque con una experiencia más limitada, pero que no quita que se genere una interfaz distinta a la propia del chatbot con IA.

La función de apps de ChatGPT, según gadgets360, que permite a apps de terceros integrarse en el chatbot, permite a los usuarios realizar acciones con la interfaz propia de la app de OpenAI.

Y con un sistema operativo se cubriría una de las mayores carencias que tiene actualmente ChatGPT frente a la competencia, cada vez más álgida, de Google con Gemini 3 Pro, que gracias a Android y ChromeOS le permite jugar con ventaja.

Así que la experiencia del propio chatbot con IA con la interfaz de apps, los agentes IA y la integración de la búsqueda son los cimientos para un futuro sistema operativo centrado en la inteligencia artificial generativa.

Lo único que se desconoce es cuándo tiene planeado OpenAI empezar con las pruebas o una posible fecha de lanzamiento de su sistema operativo basado en ChatGPT. Lo ideal sería con el dispositivo ideado por Ive, aunque se acerca en el tiempo.