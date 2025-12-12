El Traductor de Google cambia para siempre: tus auriculares ahora se convierten en intérpretes gracias a Gemini

La expansión de Gemini y su inteligencia artificial continúa por todos los servicios de Google, y ahora le toca el turno a la app de traducción; Google Translate ahora es más inteligente, y eso abre la puerta a nuevas funciones.

La novedad más llamativa es, sin duda alguna, la traducción en tiempo real con cualquier modelo de auricular; algunas marcas ya ofrecen esta funcionalidad integrada en sus nuevos modelos de auriculares, pero ahora no hace falta comprar nada nuevo para tenerla.

Usando Gemini 2.5 Flash Native Audio, Google Translate ahora será capaz de traducir en tiempo real conversaciones que tengamos con cualquier persona con la que no compartamos un idioma.

La traducción en tiempo real funciona de manera sencilla; lo único que tenemos que hacer es ponernos los auriculares, abrir la app de Traductor y pulsar en el nuevo botón "Live Translate" (aún no está claro cómo se llamará en español).

A partir de entonces, la app automáticamente captará las voces y las traducirá, reproduciendo la traducción directamente en nuestros auriculares con el modo de texto a audio.

Esta función puede ser tremendamente útil en muchas situaciones; por ejemplo, para tener una conversación en un idioma que no conocemos, para entender un discurso en un evento al que estamos asistiendo, o para entender las noticias en un país que estamos visitando.

Las capacidades de Gemini son usadas para preservar el tono, el énfasis y la cadencia de cada persona para crear traducciones "más naturales" en palabras de Google, lo que debería hacer más fácil seguir conversaciones entre varias personas.

Esta funcionalidad está disponible primero para los usuarios de Google Translate en los Estados Unidos, México e India, pero Google ha prometido que estará disponible en más países a lo largo del 2026.

Gemini también va a ser usado para mejorar las traducciones del Traductor de Google; aunque no sustituirá a los veteranos algoritmos, sí que cambiará los resultados para que sean más apropiados.

En concreto, el objetivo de Gemini es mejorar las traducciones de frases con significados más matizados, incluyendo modismos, expresiones locales o jergas propias de una localización.

Por ejemplo, a la hora de traducir "he stole my thunder", Gemini es capaz de reconocer correctamente que no debería traducirse de manera literal como "él robó mi trueno", sino como una expresión hecha: "me robó todo el protagonismo".