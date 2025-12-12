Samsung lo ha vuelto a hacer: su plegable triple es un éxito tremendo que genera largas colas y se agota en minutos

Cuando Samsung confirmó que estaba desarrollando un smartphone plegable triple, aclaró que no esperaba un gran éxito comercial al ser un formato muy nuevo y con un precio elevado; pero nada de eso ha echado atrás a los usuarios.

Hoy se ha producido el lanzamiento inicial del Samsung Galaxy Z TriFold en Corea del Sur, como parte de una campaña que próximamente llegará a China, los Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos.

Y tal vez para sorpresa de mucha gente, las tiendas coreanas de Samsung se han despertado con enormes colas de gente que esperaba la apertura de las puertas para ser de los primeros en conseguir el nuevo dispositivo.

Como resultado, Samsung ha confirmado que el Galaxy Z TriFold se ha agotado en los primeros minutos desde su lanzamiento en todas las localizaciones en las que estaba disponible a la venta.

De la misma manera, la tienda online de Samsung ha sido actualizada con un mensaje que confirma que se ha agotado todo el stock disponible del Galaxy Z TriFold, aunque permite que los usuarios se apunten para ser avisados cuando vuelva a haber unidades.

Se trata de un éxito tremendo, especialmente teniendo en cuenta que el precio inicial del Galaxy Z TriFold es de 3.590.400 wones (2.100 euros), una cifra muy superior a los 2.379.300 wones (1.400 euros) de partida del Galaxy Z Fold 7 en Corea del Sur.

Colas en un establecimiento de Samsung en Corea del Sur durante el lanzamiento del Galaxy Z TriFold Yoolim Lee El Androide Libre

Y no es solo una cuestión de pagar mucho de golpe; el mantenimiento del dispositivo también se prevé caro. Las primeras cifras provenientes del país asiático hablan de un coste de 1,834 millones de won (más de 1.000 euros) para cambiar la pantalla interna.

El panel de 10 pulgadas es precisamente el gran atractivo del Galaxy Z TriFold, ya que permite obtener una experiencia similar a la de una tablet Galaxy Tab, que gracias a los dos conjuntos de bisagra, se puede cerrar para que ocupe el tamaño de un smartphone convencional.

La pantalla del Galaxy Z TriFold es una de las grandes innovaciones de Samsung con este dispositivo, pero también es el componente más caro de producir, y de ahí el elevado coste de la reparación.

Al menos, aunque Samsung no incluye el servicio Care+ de soporte extendido con el Galaxy Z TriFold, la compañía ha anunciado una rebaja del 50% para reemplazar la pantalla en caso de que sea necesario para estos primeros clientes, a los que Samsung ha agradecido su entusiasmo.

Un entusiasmo que la directiva de Samsung no compartía. El pasado mes de julio, Roh Tae-Moon, líder de la división de dispositivos, confirmó que la compañía ya tenía un plegable triple, pero que tenía dudas sobre si lanzarlo al mercado.

"¿Realmente hay demanda por este factor de forma?" se preguntaba Roh de manera pública ante la prensa internacional. Son dudas que continuaron en la primera aparición pública del TriFold, en la que la compañía explicó que se trataba de una prueba de concepto creado para experimentar para el futuro, más que de un producto comercial.

Ahora, es posible que este éxito cambie la opinión de la directiva y que se atreva a lanzar el TriFold en el mercado global en el 2026, algo que ya se planteó como una posibilidad con una filtración reciente.