El modo adulto de ChatGPT ya tiene fecha: OpenAI hace pruebas con un nuevo modelo de predicción de la edad

El código rojo en la forma de GPT-5.2 de ChatGPT ante Gemini 3 Pro ha supuesto el retraso de varias de las nuevas experiencias que estaban por llegar al chatbot con IA. Una de ellas es el modo adulto, del que ya sabemos la fecha aproximada.

Según van evolucionando los modelos grandes de lenguaje, las consultas van por el mismo camino para que se vayan especializando y toquen cada uno de los colores que conforman la existencia humana.

Uno de ellos es todo lo relacionado con lo adulto y lo que se conoce como NSFW (Not Safe For Work). Hasta ahora, Grok y otros chats han dado rienda suelta a las consultas del usuario, al revés que otras como la propia ChatGPT o Claude, que son mucho más moderadas.

Justo antes de que Google desplegara Gemini 3 Pro, con todo lo que ha supuesto, Sam Altman, CEO de OpenAI, anunció que antes de que acabara el año iba a llegar el modo adulto a ChatGPT.

Google ha puesto a OpenAI contra la espada y la pared, y justo hace unas semanas declaró el estado de código rojo poniendo en suspensión todos los nuevos despliegues que estaban preparando, y que también incluía a Pulse, el asistente con IA de ChatGPT.

Finalmente, parece que OpenAI ya tiene una fecha aproximada para el lanzamiento del modo adulto según podemos saber desde las palabras de Fidji Simo, CEO de Aplicaciones de OpenAI.

Este jueves pasado, en el briefing de GPT-5.2, señaló que esperan que el modo adulto de ChatGPT se estrene en el primer trimestre de 2026.

Un modelo que predice la edad del usuario

Por lo visto, según The Verge, el retraso se debe a que la compañía quiere que la predicción de edad sea más efectiva antes de introducir una nueva funcionalidad dedicada a los usuarios que tienen más de 18 años.

OpenAI se encuentra en el punto de mira tras las acciones judiciales de la familia de un joven que se quitó la vida después de ser inducido por el robot conversacional.

Por lo que integrar las medidas oportunas para verificar la edad de la persona es más que importante, y más en un momento en el que numerosos servicios online están desplegando más tecnologías de verificación de edad para cumplir con las nuevas leyes que se están imponiendo en varios países como Reino Unido.

Los creadores de ChatGPT están trabajando en un modelo de predicción de edad que está diseñado para determinar automáticamente cuando hay que aplicar ciertas salvaguardas y restricciones de contenido para los usuarios menores de 18 años.

Es un modelo que ya se está probando en algunos países para evaluar su capacidad para identificar correctamente a adolescentes y no hacerlo erróneamente a los adultos.

Un importante paso que la compañía quiere dejar bien cerrado antes de lanzar el modo adulto de ChatGPT en el primer trimestre de 2026.