Tu Kindle cambia para siempre: Amazon responde a las críticas y cambia su política sobre las descargas de libros

A partir del 20 de enero de 2026, todos los usuarios de Kindle podrán descargar libros que han comprado en la plataforma de Amazon en formatos abiertos; un cambio sorprendente que viene con letra pequeña.

A principios de año, Amazon eliminó una de las mejores cosas de sus lectores Kindle, al quitar la opción de descargar los libros que habíamos comprado desde su tienda online.

En la actualidad, solo podemos descargar libros directamente a nuestro Kindle, y no a nuestro ordenador u otros eBook. Así que no podemos hacer copias de seguridad para leerlas sin conexión o copiarlas entre dispositivos, por ejemplo.

Afortunadamente, en Amazon han decidido dar un giro de 180 grados en su política sobre la descarga de libros; no solo va a volver para todos los usuarios, sino que usar los libros descargados va a ser más fácil que nunca.

En un cambio en su página de soporte, Amazon ha confirmado que a partir del 20 de enero de 2026, los libros comprados en su plataforma se podrán descargar en formato EPUB y PDF y sin protección anticopia (DRM).

Por lo tanto, los usuarios podrán tener una copia de seguridad de sus libros siempre disponible de manera local; y estos archivos podrán ser leídos en cualquier dispositivo, incluso eBook de otras compañías, ordenadores y smartphones iOS y Android.

Nuevo Kindle Colorsoft de 16 GB Amazon

Si esto es demasiado bonito para parecer verdad, es por una buena razón: no todos los libros comprados estarán disponibles para descargar. Las editoriales y los autores de cada libro serán los encargados de activar esta función si lo desean.

A la hora de publicar un libro a través de Kindle Direct Publishing, las editoriales y los autores podrán marcar una opción que permitirá la descarga del libro en estos formatos abiertos y sin DRM.

Los libros que hayan sido publicados antes del 9 de diciembre de 2025 seguirán teniendo DRM y no estarán disponibles para descargar; los propietarios tendrán que marcar cada libro publicado que quieran ofrecer sin DRM.

Por lo tanto, es perfectamente posible que esta novedad se quede en nada; todo depende de la política de cada editorial y los deseos de cada autor de cómo quiere proteger su propiedad intelectual. No ayudará que las editoriales que tengan miles de libros en su catálogo tendrán que cambiar la opción manualmente en cada uno por separado.

Sin embargo, este cambio no deja de ser una gran mejora respecto al método actual, en el que Amazon añade DRM a todos los libros publicados en su plataforma, incluso si el autor ha subido el archivo sin DRM.

La eliminación de las descargas y el DRM obligatorio fueron cambios presentados como medidas contra la piratería; pero como es lo habitual, los principales afectados terminaron siendo los usuarios legales que han comprado una gran cantidad de libros en Amazon y que ahora no tienen la opción de hacer una copia de seguridad.