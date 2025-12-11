Los móviles de Xiaomi van a venir con una nueva app en España: va a ayudar a hacer pagos entre usuarios sin banco

Las criptomonedas están ya cada vez más aceptadas en nuestra vida diaria, aunque aún quedan muchas personas que nunca las han usado ni pretenden hacerlo; ahora, millones de personas van a ser introducidas en el sector de golpe, con los próximos móviles de Xiaomi.

Y es que la Fundación Sei ha cerrado una alianza global con Xiaomi para que una app de Sei venga preinstalada en la inmensa mayoría de los nuevos smartphones de marca Xiaomi que sean vendidos fuera de China y los Estados Unidos.

El acuerdo dará inicio a partir del 2026, aunque no se ha dado una fecha concreta; por lo tanto, no está claro si los nuevos Xiaomi 17, cuyo lanzamiento se espera para principios de año, entran dentro de esta alianza.

La nueva app que vendrá preinstalada en los Xiaomi consistirá en un monedero cripto, o "wallet", además de una plataforma para explorar el mundo Web3 y cripto a través de la plataforma de Sei.

En otras palabras, nuestro móvil Xiaomi podrá ofrecer acceso a criptomonedas de manera sencilla; un aspecto importante es que podremos iniciar sesión con nuestra cuenta Xiaomi o de Google, en vez de gestionar frases semilla (las copias de respaldo de la "wallet") manualmente.

Entre las funciones básicas que permitirá esta app se encuentra la posibilidad de enviar y recibir pagos entre usuarios, sin necesidad de pasar por el banco o por un servicio externo y de manera privada.

Xiaomi 17 El Androide Libre

De la misma manera, también se contempla la opción de interactuar con apps relacionadas con el Web3, incluyendo juegos, NFT y más, sin tener que descargarlas directamente en nuestro móvil.

Otro aspecto muy útil puede estar en la adopción de pagos con una "stablecoin", una moneda virtual cuyo valor está atado a un activo estable, como por ejemplo, el dólar o el euro.

Sei y Xiaomi planean habilitar pagos con stablecoins en el ecosistema de Xiaomi, incluyendo las más de 20.000 tiendas y canales en todo el mundo, empezando en la Unión Europea y Hong Kong en el segundo trimestre del 2026.

La idea es que podamos comprar móviles y otros productos de Xiaomi usando este tipo de criptomonedas estables como USDC, con las transacciones realizadas a través de la blockchain de Sei.

Sei afirma que la gran ventaja de su plataforma se encuentra en el rendimiento, usando un método que intenta "prever" la actividad que se va a realizar en cuestión de pagos, trading y volumen de transacciones global.

Por lo tanto, los usuarios de móviles Xiaomi ganarán una manera de empezar a pagar con criptomonedas y de explorar sus posibilidades; es posible que no todo el mundo esté interesado en esto, pero sin duda alguna es la apuesta por el sector cripto más atrevida que hemos visto hasta la fecha por una de las grandes marcas de móviles.