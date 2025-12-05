Si te han robado la cuenta de Instagram, esto es lo que tienes que hacer: Meta presenta una nueva manera de recuperarla

El robo de cuentas de Instagram se ha convertido en uno de los grandes problemas de la plataforma; algunos informes estiman que alrededor de un 30% de las intrusiones en redes sociales son en esta plataforma.

Eso supone que, sólo en el 2025, los expertos proyectan decenas de millones de cuentas de Instagram hackeadas, según datos de Action Fraud, en muchos casos por algo tan simple como abrir un enlace que parece inocente o hacer caso a una cuenta que parece oficial.

Hay muchas maneras de protegerse ante este tipo de ataques, incluyendo una mejor educación para detectar actividad sospechosa (como si nos piden instalar una app de terceros) o para evitar prácticas peligrosas (como iniciar sesión en una red WiFi pública).

Pero eso no quita que, una vez que nos roban la cuenta, sea muy difícil recuperarla; una de las mayores críticas de los usuarios es que solo las cuentas grandes e importantes reciben un servicio técnico rápido y pueden recuperar su cuenta al instante.

Los problemas de hackeo de cuentas son algo que la propia Meta ha reconocido esta semana, con la presentación de un nuevo centro dedicado en exclusiva para el soporte de cuentas.

La compañía ha anunciado el lanzamiento de una nueva sección de soporte para las apps de Facebook e Instagram, confesando que obtener ayuda no es algo tan fácil como debería en las versiones actuales.

El nuevo espacio dedicado al soporte reunirá todas las funciones relacionadas, como por ejemplo, para reportar problemas con nuestra cuenta y acceder a herramientas de recuperación y seguridad desde un único sitio.

El nuevo asistente de Instagram recomendará acciones a tomar para recuperar y proteger la cuenta Meta El Androide Libre

Pero sobre todo, la mayor innovación se encuentra en un nuevo asistente de IA que ofrecerá ayuda "instantánea y personalizada" a los usuarios, permitiéndoles acceder a la recuperación de la cuenta o a los cambios de configuración, aunque por el momento, estará disponible únicamente en Facebook.

El centro de soporte es importante porque es proactivo; en vez de esperar a encontrarnos con la cuenta robada, el servicio nos enviará avisos por correo y por SMS más claros que nos indicarán los pasos necesarios para recuperar la cuenta, además de procesos de verificación simplificados.

La nueva sección aparecerá dentro de las apps de Facebook en Instagram, tanto en iOS como en Android, y estará disponible de manera global para todos los usuarios; aunque como es lo habitual, el lanzamiento se realiza de manera progresiva a lo largo de los próximos días.

Desde el centro de soporte, veremos si nuestra cuenta puede tener problemas; nuestra foto de perfil mostrará un icono de advertencia y un mensaje que nos lo indicará. Los modelos de IA son capaces de analizar señales en tiempo real, como intentos de inicio de sesión raros o patrones que encajen con técnicas de "phishing" para mostrar estas advertencias.

Meta ya ha probado esta nueva sección de soporte, y afirma que la tasa de éxito al recuperar cuentas hackeadas ha subido en más de un 30%; sin embargo, la compañía aún tiene que resolver la cuestión de qué ocurre si no podemos entrar a nuestra cuenta porque el ladrón ha cambiado la contraseña, por ejemplo.