Adiós a una de las mejores marcas de relojes Wear OS: desaparecen todos sus modelos y el soporte será limitado

El lanzamiento de Wear OS 3 en el 2021 supuso un auténtico soplo de aire fresco para el sector de los relojes inteligentes, y muchas marcas se sumaron a la plataforma con nuevos modelos compatibles con Android; lamentablemente, eso está cambiando.

En el último año, varias marcas de relojes han dicho adiós a Wear OS, empezando por Fossil, uno de los fabricantes que primero apostaron por la plataforma, y continuando por TAG Heuer.

Al mismo tiempo, otras marcas como Xiaomi y OnePlus están experimentando con usar sus propios sistemas en sus nuevos modelos de relojes inteligentes, en vez de depender de Wear OS.

Ahora, tenemos que sumar otra marca a la lista: TicWatch. Aunque su propietario, Mobvoi, no ha realizado ninguna declaración oficial al respecto, la compañía está eliminando silenciosamente todo el rastro de Wear OS de su gama de productos.

La página en inglés de Mobvoi ya ha borrado completamente toda la gama de relojes TicWatch, y en el momento de escribir estas palabras solo se muestran los productos relacionados con el ejercicio como las cintas para correr o las básculas.

Al menos, la página de Mobvoi en español aún no ha sido actualizada, y la sección de relojes sigue estando presente; sin embargo, muchos de los modelos que aparecen, como el TicWatch Pro 5 Enduro, ya no se pueden comprar.

TicWatch Atlas TicWatch El Androide Libre

Los modelos de TicWatch que aún están disponibles en la página de Mobvoi tienen un gran descuento, que puede indicar que la marca está de liquidación; por ejemplo, el TicWatch Pro 5 Sandstone está disponible por solo 119,99 euros, un descuento del 67% respecto a su precio original de 359,99 euros.

De la misma manera, algunos modelos de relojes de TicWatch aún están disponibles en la tienda de Amazon España, pero no todos; y los que están, se encuentran a precio reducido con pocas unidades disponibles.

Todo esto indica que Mobvoi se está preparando para salir del mercado de relojes inteligentes Wear OS, y eso sería una pena; los TicWatch siempre fueron de los mejores smartwatches disponibles para usuarios de Android, y pioneros en muchos aspectos.

TicWatch 5 Pro 3 Álvarez del Vayo

Por ejemplo, los TicWatch fueron de los primeros relojes Wear OS en ofrecer una autonomía de varios días, el punto débil tradicional del sistema operativo, gracias a un sistema de doble pantalla que activa un panel LED de bajo consumo cuando no estamos usando apps de manera activa.

Lamentablemente, Mobvoi no ha sido capaz de seguir el ritmo de lanzamientos y se ha quedado claramente por detrás de los Galaxy Watch de Samsung y los Pixel Watch de Google, que se han convertido en la referencia en Wear OS.

El último lanzamiento de Mobvoi se produjo hace ya más de un año, con el TicWatch Atlas que pretendía competir contra los nuevos relojes resistentes como el Apple Watch Ultra y el Galaxy Watch Ultra con un diseño más duradero y una mayor batería.

Si nada cambia, ese será el último dispositivo de la gama, aunque Mobvoi aún no lo haya confirmado. En declaraciones a 9to5Google, la compañía sólo ha podido decir que "no tiene nueva información" al respecto.

Para colmo, Mobvoi solo ha prometido que "los dispositivos ya existentes seguirán recibiendo soporte esencial", por lo que no podemos esperar que lleguen nuevas versiones de Wear OS y las actualizaciones probablemente se centrarán en solucionar fallos y problemas de seguridad.