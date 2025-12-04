Xiaomi va a por Samsung y también tendrá su propio plegable triple: ya lo ha registrado y va a ser puntero

El mercado de los plegables triples puede ser uno de los protagonistas del 2026. Inicialmente compuesto únicamente por un dispositivo, el Huawei Mate XT, poco a poco más compañías se están expandiendo a este sector.

Esta misma semana por fin fue presentado el Galaxy Z TriFold de Samsung, e inmediatamente se postula como uno de los smartphones más deseables del mercado, aunque inicialmente estará disponible en muy pocos mercados.

Sin embargo, conforme el Galaxy Z TriFold empiece a llegar a más países, Samsung y Huawei tendrán que recibir a un nuevo competidor: Xiaomi. No es ningún secreto que el fabricante chino estaba preparando un plegable triple, pero por fin tenemos pistas de su lanzamiento.

En XiaomiTime han descubierto el registro de un nuevo smartphone de Xiaomi en la GSMA, el máximo consorcio de operadoras del mundo; muchos nuevos móviles son registrados primero ante la organización junto con los tipos de conexiones inalámbricas que ofrecerán.

En el caso del nuevo modelo, tiene el número de modelo 2608BPX34C, lo cual no nos dice mucho pero según los rumores, ese es el primer plegable triple de Xiaomi. Tiene sentido, ya que es muy raro que Xiaomi lance un dispositivo por sí solo y sin formar parte de una gama o un lanzamiento más grande.

Pero un dispositivo como un plegable triple podría justificar un lanzamiento independiente, teniendo en cuenta que irá dirigido a un tipo de usuario muy diferente de un Redmi o incluso de un Xiaomi 17, por precio y por características.

En realidad, que Xiaomi vaya a lanzar un plegable triple no es ninguna sorpresa; ya a principios del 2019 la compañía enseñó un prototipo de smartphone con pantalla flexible que se doblaba en dos puntos, aunque su diseño era muy diferente a los plegables triples de Huawei y Samsung.

Tuvimos que esperar a septiembre de 2024 para ver algo más familiar, un smartphone plegable triple registrado en la oficina de patentes de China que tenía un diseño más parecido al Huawei Mate XT.

Por lo tanto, de esto podemos deducir que Xiaomi apostará por un formato de pantalla única, en el que el mismo panel es usado tanto con el móvil cerrado como abierto, a diferencia del Galaxy Z TriFold, que tiene una pantalla exterior dedicada.

El nuevo dispositivo podría recibir el nombre de "Xiaomi MIX Trifold", y llegaría al mercado chino en el tercer trimestre del 2026 como parte del gran evento de la marca que se suele celebrar por esas fechas, posiblemente con dispositivos de otras ramas como coches eléctricos u hogar conectado.

El Xiaomi MIX Trifold estaría basado en el último y más potente procesador Snapdragon de Qualcomm, y contaría con un conjunto de tres cámaras que no se quedará atrás respecto a los mejores modelos de la marca.

Pero antes, en el primer trimestre del 2026 se espera que Xiaomi lance sus nuevos móviles plegables: el Xiaomi MIX 17 Fold y el Xiaomi MIX Flip 3, que podrían integrarse en la gama Xiaomi 17.