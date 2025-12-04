Desde el apagón en España hasta el nuevo Papa o las mariposas monarca: lo más buscado en Google del 2025
Google ha revelado la lista de búsquedas más populares en España en el 2025, y algunos de los términos son los esperados.
Es el momento del año de echar la vista atrás y recordar todo por lo que hemos pasado este año; en otras palabras, es el momento de los Spotify Wrapped, de los Youtube Recap, y de otros resúmenes anuales.
Google no se queda atrás, y hoy ha publicado las listas de términos de búsqueda más populares en el 2025; y en España, hay una búsqueda que ha superado a todas las demás, y por un buen motivo: "Apagón España".
Como era de esperar, los españoles inmediatamente usaron Google para buscar el motivo del apagón que dejó desconectada y sin luz a la mayor parte del territorio español; fue en estos momentos cuando la conexión a Internet de los móviles fue vital.
La búsqueda "¿Por qué se ha ido la luz?" se ha convertido en la más buscada del año, una muestra de aquellos momentos en los que la confusión reinó en España.
Ocho meses después del apagón, aún quedan muchas cuestiones por resolver de un incidente que muchos temen que se vuelva a repetir próximamente, y mientras tanto, siguen lloviendo las acusaciones cruzadas entre los diferentes responsables.
Otra gran preocupación de los españoles ha estado en la meteorología, con "Alerta lluvias" como el segundo término más buscado en Google; es algo claramente patente durante estos días, en los que se esperan lluvias intensas, niebla y nieve en la península.
La búsqueda de noticias de actualidad sigue teniendo una gran importancia en Google, como demuestra el hecho de que "Nuevo Papa", "Flotilla Gaza" y "¿Por qué Israel ataca a Irán?" se encuentren entre las primeras posiciones.
Pero sin duda alguna, la entrada más curiosa es "Migración de la mariposa monarca", que ha entrado en la quinta posición y que parece haber ganado mucha popularidad después de un "doodle" de Google publicado el pasado 4 de noviembre.
Los "doodle" son los logotipos especiales que Google usa en ocasiones como aniversarios o eventos; cuando pulsamos en el "doodle", automáticamente se realiza una búsqueda con el término relacionado, lo que explica que haya conseguido tantas visitas.
La inteligencia artificial es uno de los temas de tendencia del 2025, y las búsquedas de Google también reflejan esto. La búsqueda "¿Cómo hacer fotos con IA?" fue una de las más populares; además, mucha gente buscó "¿Qué es mejor, Gemini o ChatGPT?".
A continuación, tenemos la listas de términos de búsqueda de tendencia en Google España:
- Apagón España
- Alerta lluvias
- Incendios España
- Nuevo Papa
- Migración de la mariposa monarca
- Lalachus
- La Revuelta
- Flotilla Gaza
- Premio Planeta 2025
- Labubu
Películas y series populares en Google España:
- Anora
- Sirat
- La infiltrada
- Nosferatu
- Weapons
- The Brutalist
- El 47
- Superman
- Emilia Pérez
- Adolescencia
¿Quién es...?
- El nuevo Papa
- Andy y quién es Lucas
- Lalachus
- Topuria
- Salva Reina
- Abby
- Karla Sofia Gascón
- Montoya
- Rosalía
- Alcaraz
¿Cómo...?
- Hacer fotos con IA
- Hacer caca en el trabajo
- Quitar maquillaje de la almohada
- Hacer fuego con dos palos
- Hacer crepes caseros
- Hacer potaje de garbanzos con bacalao y espinacas
- Hacer crumbl cookies
- Hacer té matcha
- Yogur casero
- Hacer chocolate de Dubái
¿Por qué...?
- Se ha ido la luz
- Israel ataca a Irán
- Los Papas cambian de nombre
- La Feria de Abril es en mayo
- Han subido tanto los huevos
- No hay luz en el espacio
- Trump sube los aranceles
- Me suenan las tripas
- La sandía es símbolo de Palestina
- Se pegan los bostezos
¿Qué significa...?
- Edadismo
- Queer
- PH
- Dana
- Woke
- Berghain
- Nuda propiedad
- FOMO
- PEC
- La hora espejo
¿Qué es mejor...?
- Diésel o gasolina
- Gemini o ChatGPT
- Mantequilla o margarina
- Para la resaca
- Declaración conjunta o individual
- Amortizar plazo o cuota
- Comprar un coche o renting
- Desayunar antes o después de entrenar
- Retinol o Retinal
- Creatina o proteína