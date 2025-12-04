Desde el apagón en España hasta el nuevo Papa o las mariposas monarca: lo más buscado en Google del 2025

Un ordenador portátil con Chrome y el buscador de Google Unsplash El Androide Libre

Es el momento del año de echar la vista atrás y recordar todo por lo que hemos pasado este año; en otras palabras, es el momento de los Spotify Wrapped, de los Youtube Recap, y de otros resúmenes anuales.

Google no se queda atrás, y hoy ha publicado las listas de términos de búsqueda más populares en el 2025; y en España, hay una búsqueda que ha superado a todas las demás, y por un buen motivo: "Apagón España".

Como era de esperar, los españoles inmediatamente usaron Google para buscar el motivo del apagón que dejó desconectada y sin luz a la mayor parte del territorio español; fue en estos momentos cuando la conexión a Internet de los móviles fue vital.

La búsqueda "¿Por qué se ha ido la luz?" se ha convertido en la más buscada del año, una muestra de aquellos momentos en los que la confusión reinó en España.

Ocho meses después del apagón, aún quedan muchas cuestiones por resolver de un incidente que muchos temen que se vuelva a repetir próximamente, y mientras tanto, siguen lloviendo las acusaciones cruzadas entre los diferentes responsables.

Otra gran preocupación de los españoles ha estado en la meteorología, con "Alerta lluvias" como el segundo término más buscado en Google; es algo claramente patente durante estos días, en los que se esperan lluvias intensas, niebla y nieve en la península.

La búsqueda de noticias de actualidad sigue teniendo una gran importancia en Google, como demuestra el hecho de que "Nuevo Papa", "Flotilla Gaza" y "¿Por qué Israel ataca a Irán?" se encuentren entre las primeras posiciones.

Pero sin duda alguna, la entrada más curiosa es "Migración de la mariposa monarca", que ha entrado en la quinta posición y que parece haber ganado mucha popularidad después de un "doodle" de Google publicado el pasado 4 de noviembre.

El doodle de la mariposa monarca en Google Google El Androide Libre

Los "doodle" son los logotipos especiales que Google usa en ocasiones como aniversarios o eventos; cuando pulsamos en el "doodle", automáticamente se realiza una búsqueda con el término relacionado, lo que explica que haya conseguido tantas visitas.

La inteligencia artificial es uno de los temas de tendencia del 2025, y las búsquedas de Google también reflejan esto. La búsqueda "¿Cómo hacer fotos con IA?" fue una de las más populares; además, mucha gente buscó "¿Qué es mejor, Gemini o ChatGPT?".

A continuación, tenemos la listas de términos de búsqueda de tendencia en Google España:

Apagón España Alerta lluvias Incendios España Nuevo Papa Migración de la mariposa monarca Lalachus La Revuelta Flotilla Gaza Premio Planeta 2025 Labubu

Películas y series populares en Google España:

Anora Sirat La infiltrada Nosferatu Weapons The Brutalist El 47 Superman Emilia Pérez Adolescencia

¿Quién es...?

El nuevo Papa Andy y quién es Lucas Lalachus Topuria Salva Reina Abby Karla Sofia Gascón Montoya Rosalía Alcaraz

¿Cómo...?

Hacer fotos con IA Hacer caca en el trabajo Quitar maquillaje de la almohada Hacer fuego con dos palos Hacer crepes caseros Hacer potaje de garbanzos con bacalao y espinacas Hacer crumbl cookies Hacer té matcha Yogur casero Hacer chocolate de Dubái

¿Por qué...?

Se ha ido la luz Israel ataca a Irán Los Papas cambian de nombre La Feria de Abril es en mayo Han subido tanto los huevos No hay luz en el espacio Trump sube los aranceles Me suenan las tripas La sandía es símbolo de Palestina Se pegan los bostezos

¿Qué significa...?

Edadismo Queer PH Dana Woke Berghain Nuda propiedad FOMO PEC La hora espejo

¿Qué es mejor...?