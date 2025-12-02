Google Drive cambia el escáner de documentos para siempre: ya está disponible con nuevo diseño y escaneo múltiple

En septiembre aparecieron las primeras imágenes del cambio que iba a pegar el escáner de documentos de Google Drive. Hoy ya se puede acceder a su beta para probar una de las mejores herramientas que tenemos en nuestros móviles.

Material 3 Expressive es el lenguaje de diseño aplicado al nuevo escáner que está disponible desde Google Drive o Files de Google y que se puede probar cuando veamos en pantalla el mensaje "Prueba el nuevo escáner de documentos en beta".

Hay algunos aspectos importantes en el nuevo escáner y, aparte de ser más rápido en las capturas, es capaz de escanear varias a la vez de un disparo con la cámara.

Permite pasar entre los distintos escaneos a través de varias páginas como si de un libro se tratase o simplemente a través de múltiples recetas.

El rediseño de Material 3 Expressive se hace presente desde el visor que ahora se caracteriza por unas esquinas redondeadas para alejarse de las verticales de la versión antigua.

El nuevo escáner de documentos de Drive y Files de Google 9to5Google

Los botones para cerrar, activar el flash y volver hacia atrás están ubicados en cápsulas verticales que flotan justo en la parte superior del visor.

Lo que más llama la atención es el nuevo botón de captura que se identifica rápidamente por su diseño Material 3 Expressive y que se encarga del escaneo automático junto a un selector de archivos y la captura manual.

El trazo que rodea al botón de captura se vuelve ondulado cuando indica que está escaneando los documentos que aparecen en el visor cuando apuntamos con la cámara del móvil.

Se endereza con una línea recta cuando ya está escaneando un documento. Sucede lo mismo con el indicador de estado en forma de píldora que indica si una página ya está escaneada, mientras que las capturas aparecerán en la parte inferior de la pantalla.

Una vez escaneados los documentos, solo queda tocar sobre la flecha situada en la parte inferior derecha. Una experiencia que ha ganado muchos enteros, de forma visual y en sus posibilidades.

De hecho, según afirma 9to5Google, Google en septiembre ya dijo "Ahora puedes escanear fácilmente múltiples páginas en tiempo real con el escáner de documentos de Android interactivo".

Ya está disponible de forma general con la versión estable de Google Play Services (24.46.32), que se puede actualizar en el móvil si pasamos a ajustes y luego en aplicaciones. Buscamos Google Play Services y en info iremos directamente a la Play Store para revisar si se puede actualizar.

Aunque en nuestro caso, al actualizar la app, no ha aparecido la beta del escáner de documentos al abrir Google Drive de nuevo.