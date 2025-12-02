El Galaxy Z TriFold es oficial: la pantalla más grande vista en un Samsung para la mejor multitarea en un móvil

Samsung acaba de presentar el que puede ser su dispositivo más innovador y rompedor en mucho tiempo; el nuevo Galaxy Z TriFold es oficial después de meses de rumores y filtraciones, pero nada puede prepararnos para lo que nos espera.

Como la propia Samsung destaca, estamos ante el siguiente paso en la innovación de smartphones, que ha sido posible únicamente gracias a nuevas tecnologías que han permitido reducir el grosor de los smartphones a niveles ridículos.

De esta forma, el Galaxy Z TriFold tiene un grosor de apenas 3,9 mm cuando está completamente abierto, por lo que es incluso más fino que el Galaxy Z Fold 7 o que el smartphone convencional más fino de la compañía, el Galaxy S25 Edge.

Pese a eso, el Galaxy Z TriFold es resistente gracias a un chasis fabricado en una nueva aleación de aluminio llamada "Advanced Armor Aluminum" que obtiene una mayor integridad estructural sin aumentar el peso, que se queda en los 309 gramos.

Este logro es la clave de que Samsung haya conseguido crear un smartphone plegable triple; en otras palabras, tiene dos conjuntos de bisagras en vez de uno, lo que permite pasar de un dispositivo convencional a lo que es básicamente una tablet.

Samsung Galaxy Z TriFold Samsung El Androide Libre

En concreto, cuando está completamente cerrado el Galaxy Z TriFold es un smartphone normal y corriente con una pantalla externa de 6,5 pulgadas y resolución FHD+, frecuencia de refresco adaptativa de 120 Hz y un brillo máximo de 2.600 nits.

Pero al igual que ocurre con el Galaxy Z Fold, lo interesante llega cuando abrimos el dispositivo y descubrimos la pantalla interior de 10 pulgadas Dynamic AMOLED 2x QXGA+, también con frecuencia de refresco adaptativa de 120 Hz y brillo máximo de 1.600 nits, la más grande usada en un smartphone de Samsung hasta ahora.

La experiencia, por lo tanto, es completamente diferente a la de cualquier móvil plegable; es básicamente como tener tres pantallas de 6,5 pulgadas unidas, con el potencial para la multitarea que ello conlleva.

Multitarea en el Samsung Galaxy Z TriFold Samsung El Androide Libre

Con Android 16 y One UI 8 de serie, el Galaxy Z TriFold permite tener tres apps abiertas a tamaño completo al mismo tiempo y sin perder ningún tipo de funcionalidad, como si tuviésemos tres móviles abiertos a la vez.

No estamos limitados a eso; podemos cambiar el tamaño de las apps en una experiencia multiventana real que es más propia de un ordenador portátil que de un smartphone.

Pero si realmente queremos una experiencia de ordenador, podemos tenerla, porque el Galaxy Z TriFold es el primer smartphone con la versión completa de Samsung DeX accesible desde el propio dispositivo; así que podemos conectar un teclado y un ratón, y usarlo como si fuese un ordenador portátil pequeño con una interfaz similar a Windows.

Samsung Galaxy Z TriFold Samsung El Androide Libre

En el interior de este dispositivo contamos con un procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy, el mismo usado en los Galaxy S25 lanzados a principios de año; eso significa que se queda sin el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5, tal vez por los plazos de desarrollo que ha tenido este móvil.

De la misma manera, la configuración de cámaras es familiar, con un sensor principal de 200 Mpx y apertura f/1.7, acompañado de un sensor gran angular de 12 Mpx con ángulo de visión de 120 grados y un teleobjetivo de 10 Mpx capaz de hacer zoom 3x sin pérdida y 30x digital.

La batería del Galaxy Z TriFold tiene una capacidad de 5.600 mAh, y por lo tanto es la mayor que Samsung ha instalado en un móvil hasta la fecha, con 600 mAh más que el Galaxy S25 Ultra; es compatible con carga rápida de 45W y carga inalámbrica de 15W.

Donde encontramos malas noticias es en la disponibilidad del Galaxy Z TriFold, que inicialmente está disponible únicamente en Corea del Sur. En los próximos meses, será lanzado en China, Taiwán, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, y los Estados Unidos.

Por el momento, Samsung no ha confirmado si lanzará el Galaxy Z Trifold en España y el resto de Europa a lo largo del 2026, aunque es de esperar que sus tecnologías y avances sean usados en los próximos dispositivos de la marca.

El precio es otra cuestión de peso. En Corea del Sur, el Galaxy Z TriFold costará 3.590.400 wones, aproximadamente 2.100 euros al cambio actual; por contexto, el Galaxy Z Fold 7 fue lanzado por 2.379.300 wones, aproximadamente 1.400 euros (el precio en España fue de 2.099 euros).