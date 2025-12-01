Golpe a Microsoft y Windows 11: la mayoría de los españoles decide no actualizar y seguir usando Windows 10

El pasado mes de octubre, Microsoft dio por finalizado el soporte de Windows 10, poco más de 10 años después de su lanzamiento original; sin embargo, eso no ha motivado a los usuarios a actualizar en masa, según han revelado Kaspersky y Dell.

La situación es especialmente mala para Microsoft en España; según datos de Kaspersky, apenas el 37% de los usuarios ha realizado la migración a Windows 11, mientras que el resto continúa en versiones anteriores.

Windows 10 sigue siendo el sistema favorito de los españoles, y el 53% de los usuarios, tanto particulares como empresas, lo sigue utilizando pese a que técnicamente ya está fuera de soporte.

Sin embargo, más sorprendente es el caso de Windows 7, que aún está presente en el 4,6% de los ordenadores pese a haber sido abandonado en el 2020. El 5% restante está repartido en una variedad de sistemas obsoletos, como Windows Vista y Windows XP.

Que aún existan ordenadores con Windows XP en España no debería sorprendernos; siempre va a quedar un pequeño porcentaje de sistemas que no pueden ser actualizados por cualquier razón pero que cumplen una función en el hogar o la empresa.

Lo que es más chocante es que Microsoft no haya conseguido convencer a la mayoría de los españoles a actualizar a Windows 11, pese a la agresiva campaña de publicidad que ha incluido mensajes emergentes en Windows 10 para los sistemas compatibles.

Windows 11 con el nuevo comando de voz "Hey Copilot" y Copilot Vision Microsoft El Androide Libre

Sin embargo, ahí es donde puede encontrarse uno de los motivos tras esta situación: es muy posible que muchos españoles no puedan actualizar sus ordenadores, incluso si quieren usar Windows 11.

La culpa se encuentra en los requisitos más exigentes de Windows 11 que incluyen la compatibilidad con TPM, una tecnología de seguridad que no estaba presente en todas las placas base cuando el sistema fue lanzado.

Otro factor importante que también hay que recordar es que, en España, Microsoft sigue ofreciendo soporte extendido de Windows 10 de manera completamente gratuita, por lo que no existe la excusa de la seguridad para dar el salto a Windows 11.

El pasado mes de septiembre, la compañía fue obligada por la Unión Europea a ofrecer gratis el soporte extendido que normalmente requiere dar ciertos pasos, como usar otros servicios de Microsoft como OneDrive o realizar un pago único de 30 dólares.

En cambio, lo único que tienen que hacer los usuarios españoles para seguir recibiendo actualizaciones de Windows 10 es iniciar sesión en su cuenta de Microsoft al menos una vez cada 60 días.

Sin embargo, las actualizaciones gratuitas no explican completamente que la gente siga usando Windows 10; y es que este no es un fenómeno exclusivo de España, sino global.

Ordenador portátil Dell con Windows 11 Dell El Androide Libre

El fabricante de ordenadores Dell así lo ha confirmado en sus últimos resultados financieros, donde revela que la tasa de migración a Windows 11 es entre diez y doce puntos más baja que lo que fue la migración a Windows 10.

Por este motivo, Dell predice que las ventas de ordenadores van a ser "planas" el año que viene, pese a que hay aproximadamente 500 millones de ordenadores en todo el mundo que no pueden actualizar a Windows 11; los usuarios simplemente seguirán en Windows 10.

Todo esto son malas noticias para una Microsoft que ha echado el resto en Windows 11 y su estrategia por la inteligencia artificial; todas las nuevas funciones de Copilot son exclusivas del nuevo sistema y no están disponibles en Windows 10.

Sin embargo, esa puede ser otra razón más para quedarse en Windows 10; pese al entusiasmo de los ejecutivos de Microsoft, los usuarios no dudan en reírse de Copilot y sus fallos, y preferirían que la compañía solucionase los muchos problemas de Windows 11 que ha admitido que existen.