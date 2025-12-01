Adiós a la app de tiempo de Google en Android: así será la nueva experiencia, integrada completamente en la búsqueda

Tras el anuncio de su nuevo modelo de IA dedicado a la meteorología, ahora el gigante tecnológico planea sustituir la app de tiempo para aprovechar la nueva experiencia de Google Search que acaba de rediseñar.

Los usuarios que no tienen un Pixel, y que no pueden acceder a la app nativa Pixel Weather, la única app de Google que han tenido disponible ha sido a través de Google Search.

Con el truco de guardar el acceso directo con el icono de sol y el de Google en la pantalla de inicio, la experiencia se ha basado en una barra de búsqueda que permite cambiar entre otras localizaciones guardadas.

La icónica ranita Froggy ha sido la protagonista en primer plano con la temperatura actual, máxima y mínima, el estado del tiempo y la sensación térmica.

A continuación se ha podido disfrutar de un carrusel con el pronóstico del tiempo por horas y una lista con la previsión que podemos esperar para los próximos 10 días.

Así ha sido la experiencia de Weather desde el acceso directo en la pantalla de inicio 9to5Google

Y justo debajo de las condiciones actuales del tiempo, se encontraban cinco tarjetas para viento, humedad, índice UV, presión y salida y puesta de sol.

La tarjeta que muestra detalles por horas incluía todo tipo de gráficos como precipitaciones, viento y humedad. Esta ha sido la experiencia al pulsar el acceso desde la pantalla de inicio para acceder a la información del tiempo.

Así será la nueva experiencia de Google Search

Aunque estas últimas semanas, según 9to5Google, hay algunas pistas que indican que Google va a eliminar esta experiencia de app más tradicional. La última vez que se rediseñó fue en 2023 para que al año se lanzase la nueva app exclusiva de los Pixel.

Desde mediados de octubre, el acceso directo ya no abre la app Tiempo de Google y en vez de ello lo que hace es mostrar los resultados de Google Search.

Imagen del acceso directo a Weather

De hecho, un usuario se encontró con un mensaje avisando que la página de tiempo se ha movido y en el que se podía leer "El acceso en la pantalla de inicio ahora te lleva a Google Search".

Google no querría seguir manteniendo la "app" Tiempo que se actualiza cada mucho y esta migración se está realizando de forma progresiva. Algo similar sucede con Google Weather para Wear OS que ya no está disponible para nuevos usuarios.

La nueva Search rediseñada 9to5Google

La idea es que los usuarios utilicen la app que viene preinstalada en su reloj inteligente. Por el mismo camino va en los móviles para que Search, que se actualiza cada poco, sea la "app" por excelencia para el tiempo.

La interfaz para Search en móviles se rediseñó recientemente e incluye una tarjeta con el fondo de Froggy que muestra la temperatura actual, el estado del tiempo y la sensación térmica.

La novedad reside en la incorporación del pronóstico por horas que aparece justo encima de la mascota Froggy. Debajo se encuentra la previsión para 10 días y Precipitaciones, Viento, Humedad y Calidad del aire aparecen como una lista para acceder a más detalles.

Ahora habrá que acostumbrarse, en un móvil Android, a esta experiencia que trae mejoras, pero que están disponibles desde la página de resultados de la Búsqueda de Google junto a otros enlaces.