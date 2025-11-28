Un móvil gratis por el Black Friday: la locura de Vodafone que tienes que aprovechar antes de que se termine para siempre

Por fin estamos en el Black Friday, el viernes en el que todo el mundo se vuelve loco con las rebajas, aunque en realidad, llevamos todo el mes de noviembre viendo ofertas muy interesantes en todo tipo de dispositivos.

Y no son solo las tiendas las que han adoptado completamente el concepto del Black Friday, las operadoras también se han subido al carro; de hecho, puede ser más ventajoso fijarnos en las ofertas que ofrece nuestra compañía para obtener un buen chollo.

Por ejemplo, Vodafone ha anunciado un nuevo conjunto de ofertas para clientes actuales que duran desde hoy, 28 de noviembre, hasta el próximo domingo 30 de noviembre, con multitud de regalos y descuentos de hasta 300 euros en nuevos smartphones.

Como es lo habitual en la marca, las ofertas son personalizadas para cada usuario y están disponibles únicamente a través de la app MiVodafone; por lo tanto, las cifras de descuento que vamos a dar a continuación dependerán en buena medida del tipo de tarifa que tengamos contratada actualmente.

La oferta estrella es, sin duda alguna, la que nos regala un móvil completamente gratis; en efecto, lo único que tenemos que hacer es pedir el móvil y lo recibiremos sin tener que pagar absolutamente nada, sólo por tener nuestra tarifa.

En concreto, se trata del Realme 14X 5G de 256 GB de almacenamiento por 0 euros, lo que supone un ahorro de 239,99 euros, que es el precio que normalmente tiene el dispositivo en la tienda de Vodafone.

Aunque evidentemente no se trata de un smartphone de gama alta, el Realme 14X 5G es un dispositivo muy competente, que fue presentado en el pasado MWC de Barcelona donde consiguió deslumbrarnos por su cámara principal de 50 Mpx y batería de 5.000 mAh, además de un diseño moderno más propio de un móvil más caro.

Otra oferta muy interesante es la del Xiaomi Redmi Note 14 Pro de 256 GB por solo 80 euros, lo que supone un ahorro de 300 euros respecto a su precio habitual; se trata de uno de los móviles de gama media más populares y por buenos motivos.

Estos son todos los smartphones disponibles con ahorro en Vodafone por el Black Friday:

Realme 14X 5G (256GB) por 0 €, un ahorro de 239,99€

Motorola G35 5G (128GB) por 36 €, un ahorro de 143€

Samsung Galaxy A56 5G (256Gb) por 345€, un ahorro de 184€

Xiaomi Redmi Note 14 Pro (256GB) por 80€, un ahorro de 300€

Honor 400 (512GB) por 168€, un ahorro de 300€

Realme 14 Pro 12GB/512GB por 90€, un ahorro de 300€

Además, Vodafone ha anunciado una gran oportunidad para conseguir una PlayStation 5 más barata; en concreto, se trata del modelo digital, que podemos conseguir por 349,99 euros, con un ahorro de 149,96 euros.

Por último, también podemos conseguir un monopatín eléctrico Xiaomi Electric Scooter Elite ES por 220 euros, lo que supone un ahorro de 129,99 euros.

Vodafone presume de que los clientes que adquieran o renueven su terminal durante esta campaña de Black Friday se podrán beneficiar de varias ventajas: