Adiós a ChatGPT en WhatsApp: Meta prohíbe los asistentes de inteligencia artificial para obligarte a usar el suyo
Los términos de servicio de WhatsApp han cambiado, y como resultado, ChatGPT y Copilot retirarán sus chatbots.
Tanto OpenAI como Microsoft han anunciado la retirada de los chatbots de ChatGPT y Copilot respectivamente a partir del próximo 15 de enero de 2026; pero esta no es una coincidencia, sino el resultado de un ataque de Meta contra la competencia.
ChatGPT fue lanzado para WhatsApp hace ya casi un año, inicialmente como un contacto que podía responder a nuestras cuestiones, y más tarde con una mayor integración en la app de mensajería más usada en España. Más tarde, Copilot también se sumó de manera parecida.
Al principio, parecía que WhatsApp estaba recibiendo estos proyectos con los brazos abiertos, llegando a implementar funciones especiales para estos chatbots como la subida de imágenes, e incluso llegando a permitir la conexión de nuestra cuenta de ChatGPT con WhatsApp.
Sin embargo, este idilio ha terminado. El pasado mes de septiembre, Meta cambió por sorpresa los términos de servicio de WhatsApp, y ahora este tipo de chatbots están completamente prohibidos en la plataforma.
De hecho, Meta ha tenido que crear un texto bastante específico para prohibir estas aplicaciones y no otras que también utilizan chatbots e inteligencia artificial; por ejemplo, para que las tiendas puedan seguir ofreciendo soporte a los consumidores.
Al final, Meta ha decidido que todos los chatbots basados en IA están permitidos, excepto si la IA en sí es el producto; en otras palabras, si el chatbot es una manera de usar otro producto y no una manera de obtener un servicio.
Aunque un representante de Meta ha afirmado a TechCrunch que el soporte de chatbots nació para ayudar a negocios a proveer soporte técnico y ayuda al consumidor, y que por eso han prohibido las IA, a nadie se le escapa que la única inteligencia artificial que no se verá afectada por estas nuevas reglas es Meta AI.
En otras palabras, es evidente que el propósito de las nuevas reglas no es otro que obligar a los usuarios a usar la inteligencia artificial de la compañía y que no se vayan a la competencia.
Este movimiento tan agresivo es una buena muestra de cómo las compañías tecnológicas están empezando a desesperarse en sus intentos de ganar usuarios y justificar las multimillonarias inversiones que están realizando en proyectos de inteligencia artificial.
Como suele ocurrir, en esta guerra entre compañías las principales víctimas serán los usuarios, que van a perder acceso a funciones que posiblemente usaban bastante hasta ahora.
Al menos, OpenAI ha confirmado que los usuarios que sincronicen sus cuentas de ChatGPT con WhatsApp podrán mantener su historial de chats y seguir usándolo en la aplicación y la página web oficial.
Sin embargo, Microsoft no permite asociar sus cuentas de usuario con WhatsApp, así que el historial de chat que tengamos en Copilot se perderá para siempre.
Por su parte, Perplexity, otra compañía de IA con un chatbot de WhatsApp, aún no ha confirmado cuándo ni cómo lo cerrará, aunque no puede ser más tarde que el 15 de enero de 2026.