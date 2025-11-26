El OnePlus 15R es oficial: el primer móvil con el nuevo Snapdragon 8 Gen 5 quiere que te olvides de Pixel y Galaxy

Hoy mismo se ha anunciado oficialmente el Snapdragon 8 Gen 5, el nuevo procesador de gama alta de Qualcomm que ofrece un salto de rendimiento, pero sin el coste asociado con el modelo Elite presentado hace pocas semanas.

Un chip como este es muy atractivo para usuarios que busquen un móvil rápido pero que no cueste tanto como los más punteros, así que no es de extrañar que muchas marcas se hayan tirado de cabeza para usarlo.

Pero la primera que puede presumir de usar el nuevo chip de Qualcomm no es otra que OnePlus, que ha anunciado hoy también el nuevo OnePlus 15R, un dispositivo que puede ser incluso más interesante que el OnePlus 15 lanzado en España este mismo mes.

Aunque aún quedan muchos detalles por aclarar del OnePlus 15R, todo indica que puede ser un smartphone a tener en cuenta; no en vano, su predecesor, el OnePlus 13R, fue toda una sorpresa en un momento muy necesario para la marca.

Podemos esperar lo mismo con el OnePlus 15R, aunque por el momento, la compañía se esté centrando en presumir de nuevo procesador, que ha sido co-desarrollado entre Qualcomm y OnePlus para adaptarse mejor al nuevo modelo.

Como consecuencia, el Snapdragon 8 Gen 5 del OnePlus 15R ofrece un 36% más de rendimiento en CPU, un 11% más en GPU y hasta un 46% más de capacidad en IA, según datos de OnePlus.

Como resultado, el OnePlus 15R debería estar a la altura de algunos de los mejores smartphones del mercado, incluso si usa un chip "inferior" respecto al Snapdragon 8 Elite Gen 5 de los móviles más punteros como el OnePlus 15.

De hecho, OnePlus llega a afirmar que el OnePlus 15R hereda muchas cosas del OnePlus 15, incluyendo una experiencia "rápida, fluida e inteligente", lo que puede ser un punto fuerte en esta gama.

Además, aunque la compañía solo ha enseñado una fotografía del dispositivo, ya adelanta que viene con un diseño renovado; como era de esperar, adopta las líneas del OnePlus 15, que suponen romper con el diseño que hasta ahora han adoptado los móviles de la marca.

Por todo esto, OnePlus afirma que el OnePlus 15R supone "un salto adelante de dos generaciones", y de ahí el salto en el número; aunque como es lo habitual, el número 4 se ha evitado porque se considera de mala suerte en China.

No está claro si la colaboración entre OnePlus y Qualcomm supone que el Snapdragon 8 Gen 5 será exclusivo del OnePlus 15R, o si estará disponible en dispositivos de otras marcas.

Lo que está claro es que OnePlus ha ganado un arma importante en la lucha del sector de la gama alta; conforme los móviles "premium" se vuelven más caros, cada vez más gente optará por modelos como este OnePlus 15R.

El OnePlus 15R se presentará de manera oficial el próximo 17 de diciembre en China, y a partir de entonces se sabrá más sobre su posible lanzamiento y precio en España.