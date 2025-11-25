Spotify está preparando otra subida de precios: así puede hacer que pagues más por las últimas novedades

Si pensabas que estaban llegando demasiadas buenas noticias de Spotify seguidas, puede que sea por una buena razón: porque la compañía se está preparando para dar la peor noticia de todas, una nueva subida de precios en Spotify.

Aunque esto pueda parecer sorprendente, teniendo en cuenta que Spotify anunció una subida de precio en España el pasado mes de agosto, ahora The Financial Times adelanta que la compañía ya está preparando la subida del año que viene.

Sin embargo, en vez de simplemente subir la cuota de Premium, Spotify podría estar experimentando con varios métodos para hacer que los usuarios paguen más de manera efectiva, pero dándoles más opciones para seguir pagando lo mismo.

Para empezar, The Financial Times afirma que Spotify se está preparando para una subida de precios en los Estados Unidos durante el primer trimestre del 2026; aunque la publicación no ha sido capaz de adelantar el nuevo precio del servicio.

En aquel país, el servicio Premium ahora mismo cuesta 11,99 dólares al mes y, por lo tanto, es un precio equivalente a los 11,99 euros al mes que cuesta en España, por la manera en la que las compañías hacen la equivalencia entre euros y dólares.

Esta coincidencia no es casualidad. La subida de precios en España del pasado mes de agosto hasta los 11,99 euros al mes ya fue predecida por una subida similar en los Estados Unidos meses antes.

Por lo tanto, tiene sentido que Spotify vaya a subir los precios en España meses después de hacerlo en los Estados Unidos; si los plazos se cumplen de manera similar, el servicio pasaría a ser más caro en nuestro país a finales del 2026.

Sin embargo, es muy posible que esta subida de precio en España no sea directa, porque Spotify también está experimentando con la posibilidad de crear nuevos planes de suscripción más caros.

En India, Spotify ya ha implementado estos nuevos planes de suscripción, y ahora se quedan de la siguiente manera:

Spotify Lite con sonido de calidad de hasta 160 kbps

Spotify Standard con sonido de calidad de hasta 320 kbps

Spotify Platinum con sonido sin pérdida de hasta 24 bit/44kHz y funciones como AI DJ, creación de listas de reproducción por inteligencia artificial y más

Es muy posible que la nueva suscripción Lite no se aplique a España, teniendo en cuenta que está pensada para regiones con conexiones a Internet de muy baja velocidad que no permiten hacer streaming de archivos de muchos MB.

Sin embargo, tiene más sentido que Spotify divida la suscripción Premium en "Standard" y "Platinum"; la primera sería ideal para aquellos usuarios a quienes no les importa el sonido en alta definición y no quieran pagar más por su suscripción.

De hecho, desde hace un par de años se rumoreaba que Spotify estaba planeando una suscripción "Platinum" que ofrecería acceso al sonido en alta definición, así que esto puede ser la confirmación de que finalmente aplicará esos planes.