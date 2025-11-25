Google va a por Windows 11 con nuevos ordenadores basados en Android: así será el revolucionario Aluminium OS
Una oferta de trabajo ha confirmado que Google está trabajando en un nuevo sistema operativo basado en Android para ordenadores.
Más información: Google quiere que digas adiós a Windows 11: los portátiles Android con Snapdragon X ya están en preparación
El año que viene, Microsoft puede encontrarse con un nuevo rival inesperado en el sector de los ordenadores, con el lanzamiento de Aluminium OS, el nuevo sistema operativo basado en Android que Google está desarrollando.
Ese es el nombre del proyecto que Google tiene en marcha para conquistar el mercado de los ordenadores personales con un sistema construido con inteligencia artificial desde cero, según ha revelado una reciente oferta de trabajo publicada en LinkedIn.
La oferta busca un "Senior Product Manager" para Taiwan centrado en Android, ordenadores portátiles, y tablets; la descripción incluye referencias a un nuevo "Aluminium OS" que aún no ha sido presentado oficialmente.
Es posible que el nombre de "Aluminium OS" sea de uso interno, como siempre ha ocurrido en Android con nombres de dulces, y que el nombre comercial del nuevo sistema sea diferente.
Sea cual sea su nombre final, lo que está claro es que Aluminium OS será el sustituto de Chrome OS, aunque Google aclara que inicialmente ambos sistemas convivirán durante un tiempo, por lo que los Chromebooks no desaparecerán de la noche a la mañana.
Eso es porque Aluminium OS está pensado para "dispositivos y experiencias Premium", por lo que, inicialmente, Google seguirá manteniendo Chrome OS para cubrir el hueco de los portátiles baratos que tanto éxito han tenido en algunos mercados.
Pero inevitablemente, Chrome OS será abandonado en favor del nuevo sistema, que está siendo desarrollado para ofrecer una experiencia más completa y avanzada, y como era de esperar, Gemini y la inteligencia artificial tendrán un gran peso.
En la oferta de trabajo, Google adelanta que Aluminium OS está "desarrollado con inteligencia artificial como núcleo", por lo que no se tratará de un sistema básico con Gemini añadido como ha ocurrido con Chrome OS.
De esta manera, Google quiere presentar su nuevo sistema operativo como el único de escritorio que está preparado para la nueva era de inteligencia artificial, y es de esperar que cuente con funciones que no son posibles en Chrome OS o incluso en Windows 11.
De esta manera, se confirma el final de Chrome OS, después de años en los que su futuro estaba en duda tras ser incapaz de expandirse más allá de los portátiles baratos para estudiantes.
Inicialmente, la idea de Google era fusionar Chrome OS y Android en un nuevo sistema, pero finalmente este mismo año la compañía confirmó que iba a implementar la experiencia de Chrome OS encima de Android.
De esta manera, el nuevo sistema estará completamente integrado con los smartphones Android, incluso más que Chrome OS que ya permite ejecutar apps de Android y conectar con el móvil.
Esto también simplifica mucho la plataforma de Google, que se centrará en un único sistema operativo en vez de mantener dos al mismo tiempo; y eso debería traducirse en nuevas apps desarrolladas para ordenador basadas en el mismo código que sus versiones para móviles.
Sin embargo, para los usuarios actuales de Chromebooks, esto significa que es poco probable que vayan a recibir una actualización con Aluminium OS, y que se queden con Chrome OS, que seguirá recibiendo actualizaciones de seguridad hasta que termine el soporte.
Por el momento, Google no ha anunciado oficialmente Aluminium OS, pero gracias a Qualcomm sabemos que debería ser presentado a lo largo del 2026, posiblemente de cara a un lanzamiento a finales de año con nuevos ordenadores, o bien para principios de 2027.