Microsoft confiesa lo que ya sabíamos: las partes más importantes de Windows 11 están completamente rotas

La apuesta total de Microsoft por la inteligencia artificial está empezando a dar sus frutos, pero tal vez no los que quería: las últimas actualizaciones de Windows 11 están siendo muy mal recibidas por los usuarios, y ahora la propia compañía les ha dado la razón.

Desde hace un año, todas las actualizaciones de Windows 11 se han centrado en implementar la inteligencia artificial de Copilot en todos los aspectos del sistema operativo; y tal vez por eso, la experiencia se ha visto afectada, con 'bugs' muy graves y un rendimiento cada vez peor.

Ahora, y por primera vez, Microsoft ha confesado lo que los usuarios ya sabían: que las funciones básicas de Windows 11 están rotas. La buena noticia es que la compañía ya ha adelantado cómo pretende arreglarlas.

Por una parte, Microsoft por fin ha reconocido la existencia de un 'bug' que afecta a varios componentes básicos de Windows 11, que está en el sistema desde el lanzamiento de la actualización KB5062553 para Windows 11 24H2 lanzada el pasado mes de julio.

Estos problemas surgen principalmente al iniciar sesión por primera vez después de instalar la actualización acumulativa, o en entornos donde el sistema operativo se reinstala en varias ocasiones, como por ejemplo, en escritorios virtuales.

Entre los componentes básicos que fallan en estas ocasiones se encuentran:

El menú Inicio y la barra de tareas, que no se cargan o muestran errores críticos.

El Explorador de archivos y otros componentes de la interfaz, que no se cierran correctamente o dejan de responder a las acciones del usuario.

La búsqueda y la configuración del sistema dejan de funcionar completamente.

Microsoft ha descubierto que estos problemas están relacionados con paquetes de dependencias XAML, que no se registran automáticamente tras la actualización; esto provoca que, cuando una de las funciones requiere de esa dependencia, no la encuentra y falla completamente.

Aunque existen varias soluciones a este problema, la mayoría sólo son recomendables para usuarios expertos o administradores de sistema, ya que requieren la reinstalación manual de las dependencias usando la consola de sistema.

Afortunadamente, y después de varios meses de quejas en los foros oficiales de Microsoft, la compañía ha reconocido este problema, prometiendo que está trabajando en una solución que debería llegar en una futura actualización de Windows 11, tanto para 24H2 como para el nuevo 25H2 que comparte el mismo código.

Pero los problemas de Windows 11 van más allá de un "simple" bug, y la experiencia de nuestro ordenador no va a mejorar sólo porque la compañía lo vaya a solucionar; es algo de lo que ya es consciente, aunque las soluciones se estén haciendo esperar.

Explorador de archivos de Windows 11 El Androide Libre

Un buen ejemplo lo tenemos en el Explorador de archivos, que es cada vez más lento y pesado por la gran cantidad de nuevas funciones (la mayoría basada en IA) que han sido implementadas durante el último año.

Finalmente, ahora Microsoft parece haber confesado este problema, ya que ha adelantado que está explorando la posibilidad de precargar el Explorador de archivos en segundo plano cuando arranquemos el ordenador.

La gran ventaja de precargar el programa se encuentra en que se abrirá mucho más rápido cuando pulsemos en el icono del Explorador de Archivos, ya que técnicamente ya estará abierto y sólo será necesario mostrar la ventana.

Sin embargo, esta decisión ya ha recibido críticas de expertos, que creen que Microsoft realmente no está solucionando el verdadero problema, que es que el Explorador de archivos consume demasiados recursos.