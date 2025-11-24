Adiós a la IPTV pirata: la manera más barata de ver series y películas llega con HBO Max y el Black Friday

Un televisor con la app de HBO Max Álvarez del Vayo El Androide Libre

Ya estamos en plena semana de Black Friday, el momento perfecto para comprar un nuevo dispositivo aprovechando grandes rebajas; pero es fácil olvidar que la fiebre de los descuentos ha alcanzado también otros sectores.

Y es que durante este periodo de tiempo, es muy fácil encontrar ofertas muy buenas de todo tipo de servicios, incluyendo el streaming. Ese es el caso de la increíble oferta de HBO Max a mitad de precio.

Gracias a esta promoción, podemos tener acceso al enorme catálogo de series y películas de HBO Max pagando solo 3,49 euros al mes, una cifra ridícula en comparación con lo que cuestan alternativas como Netflix.

Conseguir esta oferta es muy sencillo, sólo tenemos que entrar en la página de planes de HBO Max, seleccionar el plan "Básico con anuncios" y pulsar en "Continuar" para crear una cuenta si no la tenemos aún.

En concreto, gracias a la promoción solo tenemos que pagar 3,49 euros cada mes para acceder a HBO Max, en vez de los 6,99 euros al mes que normalmente cuesta esta suscripción.

Un detalle importante que debemos recordar es que la oferta tiene una duración de 12 meses; durante ese periodo de tiempo, pagaremos solo 3,49 euros al mes, pero pasado el plazo de un año, pasaremos a pagar 6,99 euros al mes si no cancelamos la suscripción antes.

Planes de HBO Max para el Black Friday 2025 El Androide Libre

El plan "Básico con anuncios", como su nombre indica, ofrece un acceso básico a la mayor parte del contenido de HBO Max, pero a cambio muestra publicidad; si queremos eliminar los anuncios, no tenemos más remedio que dar el salto a la suscripción "Estándar" que cuesta 10,99 euros al mes.

De la misma manera, el plan "Básico con anuncios" tiene ciertas limitaciones: solo podemos acceder a nuestra cuenta en dos dispositivos a la vez y la resolución de vídeo está limitada a Full HD, sin la opción de 4K que tenemos en otros planes de HBO Max.

Es posible mejorar el plan "Básico con anuncios" contratando HBO Deportes, un añadido que cuesta 5 euros al mes y que ofrece acceso a eventos deportivos en directo como La Vuelta, además de añadir los canales de Eurosport 1 y Eurosport 2 a nuestra suscripción.

La oferta de Black Friday de HBO Max está disponible únicamente hasta el 1 de diciembre de 2025, por lo que si nos interesa, lo recomendable es contratar el servicio durante esta semana.