Adiós a instalar apps para crear stickers: Google Fotos para Android por fin va a recibir la mejor función de iOS

Google es una compañía muy especial, pero a veces, eso es lo que la hace un poco difícil de entender. Por ejemplo, por algún motivo sus desarrolladores prefieren estrenar nuevas funciones de apps estrella como Google Maps o Google Fotos en el sistema operativo rival, iOS.

Un buen ejemplo de esta práctica la tuvimos el pasado mes de septiembre, cuando Google Fotos recibió una de las funciones más esperadas: la creación de stickers. Sin embargo, la hizo exclusiva de los usuarios de iPhone, algo que no tenía mucho sentido.

Y es que, para empezar, la creación de stickers es algo que ya era posible en iOS desde hace un par de años, y algo que han ido copiando todas las marcas poco a poco en sus apps de fotos. Pero pese a eso, Google decidió que los usuarios de Android iban a tener que esperar.

Afortunadamente, parece que la espera no va a ser tan larga como nos temíamos. En Android Authority han descubierto que la última versión de la app de Google Fotos para Android ya cuenta con la esperada función, aunque no se puede usar y es necesario modificar la app para activarla.

Esto indica que Google está muy cerca de lanzar la función para todo el mundo, y que probablemente una futura actualización la activará.

La creación de stickers de Google Fotos es muy sencilla; lo único que tenemos que hacer es abrir la foto que queramos y mantener pulsado sobre el sujeto que queramos; la app automáticamente reconocerá la silueta y ofrecerá la opción "Copiar".

Al pulsar en ese botón, se abrirá el editor con una vista previa del resultado, que podremos ajustar si el algoritmo no ha seleccionado correctamente la forma del sujeto, o bien para recortar las partes que no queremos que aparezcan.

Pero también podemos simplemente pulsar en "Copiar", e inmediatamente la imagen resultante estará disponible para pegar en cualquier app usando la función de portapapeles del teclado GBoard.

De esta manera, podemos crear stickers de personas, mascotas, u objetos que hayamos fotografiado con nuestro smartphone, de manera sencilla, y pegarlos en cualquier app como WhatsApp, Telegram o Google Chat sin necesidad de instalar otra app más.

Curiosamente, la función no es exactamente igual a la de iOS; cuando se crea un sticker, este no se guarda de manera automática en nuestro smartphone para usarlo en cualquier apps, tenemos que guardarlo manualmente si queremos usarlo en otras ocasiones.

Para ello, el código de Google Fotos indica que los stickers se podrían guardar en la pestaña "Colecciones" dentro de la app, por lo que todos los que vayamos a crear estarán disponibles en un único sitio.