Cambiar el ángulo de cualquier fotografía como si fuera un vídeo es posible de forma sencilla con esta aplicación web

El uso de la inteligencia artificial para generar imágenes lleva en España ya tres años. Pero mucho ha cambiado el panorama desde DALL-E, de Open AI. Ahora incluso podemos utilizarla en móviles de manera rápida y gratuita.

También hemos visto herramientas capaces de generar imágenes indistinguibles de la realidad, e incluso vídeo, de manera gratuita.

Todo esto era impensable hace unos años, y menos con la calidad que tenemos, incluso en versiones que, aunque limitadas, no son de pago. Es decir, que cualquiera puede utilizar estas herramientas, sin necesidad tampoco de conocimientos técnicos.

Un ejemplo de ello es el nuevo proyecto que se ha visto en Hugging Face, un repositorio donde probar nuevos servicios de IA.

En concreto, en esta web tenemos la posibilidad de subir una imagen y modificarla para obtener esa misma fotografía, pero tomada desde otro ángulo. Sería el equivalente a tener un modelado 3D de la foto, y poner la cámara donde quisiéramos, incluso tras tomar la imagen.

Editor de las imágenes El Androide Libre

Lo único que hay que hacer es subir la imagen en la parte izquierda de la interfaz y modificar los parámetros de creación en la parte inferior, indicando el ángulo de rotación, si queremos una vista más aérea, etc.

El sistema lo hará en pocos segundos, obteniendo una imagen que no es de la misma calidad (se notan algunas texturas diferentes), pero que en general es más que aceptable. Y se puede usar con objetos, personas...

Cambiando el ángulo de una imagen El Androide LIbre

Eso sí, como pasa en estas funciones, el uso intensivo de GPUs y de sistemas gráficos hace que no podamos modificar muchas imágenes antes de que el propio sistema nos diga que hemos alcanzado el límite.

Obviamente, podemos optar por hacer esas modificaciones en nuestro ordenador, instalando los sistemas que hacen ese tipo de generaciones, aunque es algo más avanzado. O pasar por la opción de pago.

Imagen original / Imagen editada El Androide Libre

En la zona de edición, podremos cambiar los parámetros no sólo de la perspectiva, sino también de la fidelidad de la nueva imagen sobre la antigua, la resolución de salida, etc.

También podremos, si tenemos una cuenta Pro o suficientes créditos, generar un vídeo en el que se pasa de una imagen a otra. Se trata de una transición, no podremos movernos por el mismo manualmente, sino ver un cambio desde la imagen inicial a la final, con el movimiento en medio.

La web se usa de manera más cómoda desde una pantalla grande, pero es plenamente funcional en móviles. Eso sí, hay que tener cuidado con que se apague la pantalla o cambiemos de app, porque el proceso podría detenerse.