Amazon presenta su Black Friday en dispositivos Echo, Fire TV, Ring y más: oportunidad de oro para modernizar la casa

Técnicamente ya estamos en la semana del Black Friday, que se celebra dentro de siete días exactamente; es una excusa tan buena como cualquier otra para que más compañías se sumen al evento con nuevas ofertas.

Ahora le toca el turno a Amazon, que aunque ya adelantó su Black Friday hace unos días, ahora ha confirmado las rebajas que ya tienen varios de sus dispositivos; todas sus gamas de productos han recibido algún descuento.

Por lo tanto, esta puede ser una gran oportunidad para dar el salto al hogar inteligente, ya que muchos de los dispositivos conectados de Amazon nos permiten modernizar nuestra casa con funciones inteligentes.

Un buen ejemplo lo tenemos en los altavoces inteligentes Echo, que permiten controlar todos nuestros aparatos conectados gracias al asistente Alexa. Sorprendentemente, Amazon ha decidido reducir el precio de los altavoces con pantalla que lanzó en España recientemente.

Eso significa que, apenas una semana después del lanzamiento de los nuevos Echo Show 8 y Echo Show 11, ya los podemos conseguir con descuento. Hay que aclarar que no se trata de un descuento enorme, de apenas el 10%, pero no deja de ser un ahorro en un producto recién lanzado.

En concreto, ahora podemos conseguir el Amazon Echo Show 8 por 179,99 euros, respecto a los 199,99 euros de lanzamiento. De la misma manera, el Amazon Echo Show 11 ahora está disponible por 214,99 euros, frente a los 239,99 euros iniciales.

Esos no son los únicos dispositivos rebajados. Si nuestro presupuesto es un poco más bajo, podemos optar por el Echo Pop, un pequeño altavoz por apenas 26,44 euros, una rebaja de más del 50% respecto a su precio original.

Si queremos crear una casa inteligente desde cero, también podemos optar por uno de los lotes del Echo Pop con un aparato inteligente. Por ejemplo, tenemos el conjunto de Echo Pop con bombilla inteligente Philips por 31,44 euros, o con un enchufe inteligente Tapo por el mismo precio.

El Amazon Echo Pop. Nacho Castañón Omicrono

También podemos optar por un Amazon Echo Spot por 49,58 euros, un Echo Dot Max por 99,99 euros, o un Echo Studio por 214,99 euros. La variedad de dispositivos, y por lo tanto de precios y funcionalidades, es uno de los puntos fuertes de la gama Echo.

En cambio, si lo que queremos es convertir nuestro televisor inteligente, una de las mejores opciones siempre ha sido optar por un Fire TV. En esta ocasión, tenemos dos opciones, de precios similares pero muy diferentes.

Por una parte, tenemos el Fire TV Stick HD por 26,85 euros. Pero además, sorprende que ya podamos conseguir el nuevo Fire TV Stick 4K Select por apenas 19,99 euros, una brutal rebaja del 64% en un dispositivo que literalmente fue lanzado el mes pasado.

Hay que recordar que el Fire TV Stick 4K Select es el primer modelo que lleva el nuevo sistema operativo de Amazon y no usa Fire OS basado en Android, y por lo tanto, no permite instalar todas las apps que sí puede usar el Fire TV Stick HD, por ejemplo. Pero si eso no nos importa, o si queremos dar una oportunidad al nuevo sistema, este es el momento.

La seguridad es uno de los aspectos de nuestro hogar que más pueden mejorar al convertirlo en inteligente, y ahora tenemos la oportunidad de añadir varios sistemas de vigilancia de manera más barata.

Ring Outdoor Camera Plus Ring El Androide Libre

Empezando por la cámara Blink Mini Pan-Tilt por 21,48 euros, es una cámara de seguridad de interior orientable y que envía notificaciones de movimiento. Seguimos con la Ring Outdoor Camera Plus, una cámara de exterior que captura vídeo incluso con poca luz.

El Ring Intercom por 34,99 euros es uno de los productos más interesantes de Amazon, porque permite convertir nuestro interfono en inteligente para que podamos responder directamente con el móvil o un altavoz Echo.

Y si tenemos una puerta a la calle, el Ring Battery Video Doorbell Plus por 79,99 euros es uno de los timbres conectados más completos.

Por último, todos estos dispositivos necesitan de una conexión a Internet fiable y estable para funcionar. El router eero 6+ por 94,99 euros es una buena opción, al contar con WiFi 6 y conectividad gigabit por cable.