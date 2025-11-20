Nothing anuncia el despliegue de Nothing OS 4.0 para mañana mismo: sus novedades y los móviles que la recibirían

Tras el anuncio del nuevo Nothing Phone (3a) Lite, la marca británica ha confirmado que el lanzamiento de Android 16 con Nothing OS 4.0 llegará esta misma semana.

Google adelantó la fecha de la versión final y estable de Android 16 al mes de agosto, aunque los móviles de los fabricantes Android han tardado más de la cuenta en recibirlo.

Nothing fue de los primeros, tras Samsung, en desplegar la versión beta el 30 de septiembre para algunos de sus dispositivos.

Ahora, finalmente y según 9to5Google, llega la versión final con Nothing OS 4.0 y lo hará justamente mañana mismo, 21 de noviembre, para que los propietarios de sus móviles puedan pegar el salto a Android 16.

La marca británica, como suele ya ser tradición, es bastante escueta en los anuncios que ofrece, y ni ha dado detalles sobre las novedades que recibirán, o alguna sorpresa de última hora.

El Nothing Phone (3). Nacho Castañón El Androide Libre

Desde el foro de la comunidad que ha denominado a Nothing OS 4.0 como "Flow" para que en su cuenta de X (antes Twitter) se pueda leer "Deja que el móvil le dé fluidez a tu vida".

Se desconocen los móviles de Nothing que recibirán la actualización de Nothing OS 4.0, pero en la lista de dispositivos compatibles de la beta hay alguna pista.

La beta de Android 16 ha estado disponible para el Nothing Phone (2) y (3), al igual que para los Nothing Phone (2a) y (2a) Plus y Nothing Phone (3a) y (3a) Pro, así que tienen todas las papeletas para recibir mañana la actualización.

Denominado como NOS 4.0 cuando lo anunció en septiembre, y siguiendo el santo y seña de la marca británica, y que no es otra cosa que el diseño de sus móviles o de su interfaz, la actualización traerá mejoras en este sentido.

Las novedades de NOS 4.0

Una actualización que centra el tiro en la inteligencia artificial generativa con el nuevo Panel de Uso, mejoras en los relojes de la pantalla de bloqueo y elementos de la interfaz.

Panel de Uso informa del uso de nuestros datos que la IA generativa toma en todo momento cuando usamos Essential Key, la tecla física que captura la pantalla para que la IA se encargue de analizarla (y vinculada con Essential Space).

En el diseño Nothing OS 4.0 incluirá un modo extra oscuro para seguir añadiendo ese toque especial al diseño de su interfaz, única y diferente a todas las que tienen disponibles los fabricantes en sus distintos móviles Android.

La nueva vista emergente también es otra de las novedades que llegarán mañana mismo a los móviles de Nothing: permite el uso de dos apps al mismo tiempo.