Google trolea a Apple y elimina la barrera entre los Android y los iPhone: ahora puedes enviar archivos por AirDrop

La guerra entre Google y Apple siempre tiene la misma víctima colateral: los usuarios, que se ven "atrapados" en sus propias plataformas sin posibilidad de conectar con la otra. Aunque la situación está mejorando, no lo está haciendo por las buenas.

Eso es lo que acaba de demostrar Google, que ha anunciado que Quick Share ahora es compatible con AirDrop; pero que lo ha conseguido por su cuenta y sin la ayuda de Apple, desarrollando una solución propia.

"Cuando se trata de compartir momentos entre familiares y amigos, no debería importar el dispositivo que tienes". Así empieza el anuncio, una clara puya contra Apple y sus sistemas cerrados que dan prioridad, o funcionan en exclusiva, con los iPhone.

AirDrop, por supuesto, es el protocolo de comunicación entre dispositivos de Apple que permite la transferencia de archivos sin cables y de manera segura; siempre ha sido una de las funciones estrella de los iPhone, de esos motivos por los que merece la pena comprarse uno.

Pero hace un par de años, Google y Samsung fusionaron sus protocolos para crear Quick Share, un nuevo sistema que tiene poco que envidiar a AirDrop, aunque no fuese compatible con el sistema de Apple.

Hoy eso ha cambiado, empezando por los Pixel 10; estos son los primeros dispositivos Android compatibles con AirDrop, pero Google adelanta que no son los únicos y que la funcionalidad se irá expandiendo a más dispositivos Android.

En realidad, Google ya lleva un tiempo trabajando en esta funcionalidad. Sameer Samat, presidente del ecosistema Android, afirmó a EL ESPAÑOL el pasado mes de marzo que "todas estas plataformas deberían interoperar entre sí", en referencia a AirDrop. Y ahora, lo ha conseguido.

De esta manera, ahora es posible transferir archivos entre un Pixel 10 y un iPhone de manera rápida y segura. Los iPhone ahora aparecerán en la lista de dispositivos cercanos cuando vayamos a compartir un archivo en nuestro móvil Android; de la misma manera, el dispositivo Android aparecerá en la lista en el menú compartir de iOS.

AirDrop de iPhone y Quick Share de Android, conectados Google El Androide Libre

Por lo que ha mostrado Google, la experiencia es idéntica a conectar dos móviles Android, con las mismas opciones para aceptar y denegar la transferencia de un archivo y con la misma integración en los menús de compartir.

Para los usuarios, esta es una gran noticia; a partir de ahora, da igual el móvil que tenga la otra persona, podemos compartir nuestras fotos y archivos sin problemas ni necesidad de buscar una alternativa compatible con ambas marcas.

Pero para Apple, esta puede ser una molestia. Y es que no parece que la compañía de la manzana haya participado en el desarrollo de esta función, a diferencia de otras colaboraciones con Google como la mensajería RCS o las alertas de rastreadores.

Esto parece haber sido confirmado por un representante de Google, que no ha respondido a la pregunta de Android Authority de si Apple ha colaborado, optando por destacar el trabajo de Google y afirmar que siempre están abiertos a colaborar con Apple como ya han hecho en otras ocasiones.