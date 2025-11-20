Golpe a las IPTV para ver la televisión gratis: uno de los servicios más populares en España cierra de golpe

En uno de los mayores golpes a las IPTV en España del 2025, el servicio de streaming Photocall ha sido cerrado de manera repentina, después de que una de las mayores organizaciones de propietarios de derechos se haya implicado.

Photocall TV era especialmente popular en España, con aproximadamente el 30% de sus 26 millones de visitantes anuales proviniendo de nuestro país, aunque también era muy visitado en México, Alemania, Italia, y los Estados Unidos.

El motivo del éxito de Photocall TV se encontraba en su sencillez de uso y la variedad de contenido, al ofrecer acceso a nada menos que 1.127 canales de televisión de más de 60 países diferentes. Y por supuesto, el gran atractivo es que era completamente gratis.

Curiosamente, el cierre de Photocall TV no se ha producido como resultado de una acción policial o de una sentencia judicial como ha ocurrido en otras ocasiones a lo largo de este mismo año; de hecho, el proceso parece haber sido resultado de un acuerdo con los propietarios.

Todo empezó con una investigación conjunta entre ACE (Alliance for Creativity and Entertainment, una de las mayores asociaciones de propietarios de derechos) y la plataforma DAZN.

Aunque esta última ha aclarado que Photocall TV no ofrecía acceso a los canales de DAZN, asegura que era posible acceder a contenidos deportivos en directo para los que la plataforma tiene licencia, como la Formula 1 o MotoGP, a través de otros canales internacionales.

Photocall Photocall El Androide Libre

El motivo de que DAZN realice esta aclaración, y por el que el cierre de Photocall TV se haya realizado de manera más "amistosa", es que en realidad hay serias dudas sobre la legalidad de este tipo de servicios.

Photocall TV era un servicio que recopilaba emisiones gratuitas de canales de televisión en abierto; por ejemplo, era posible ver los canales de La 1, Telecinco, La Sexta, y otras cadenas que ya emiten desde sus propias páginas web y sin tener que pagar.

En otras palabras, era un servicio similar a las listas de IPTV públicas y legales, que no alojan contenido pirata como canales de pago, sino contenido que los usuarios ya pueden encontrar de manera gratuita con una simple búsqueda en Internet.

Sin embargo, la postura de los propietarios de los derechos como DAZN es que este tipo de servicios son ilegales porque el contenido gratuito sólo debe ser accesible a través de las plataformas que han sido licenciadas para ello, como por ejemplo, Pluto TV.

El problema para los propietarios de los derechos es que las listas IPTV públicas y servicios como Photocall TV pueden ser usados para ver contenido licenciado en España desde canales de otros países; como por ejemplo, las mencionadas carreras de Formula 1 y MotoGP, que se emiten en abierto en otros mercados y no en España.

Por lo tanto, el cierre de Photocall TV es un movimiento polémico, en el que tanto los propietarios como los usuarios podrían alegar que no estaban haciendo nada ilegal, pero que probablemente hubiera terminado en un largo trámite judicial que los propietarios han preferido evitar.

De ahí la llegada de un "acuerdo" para cerrar el servicio, que ahora redirige a una página que permite instalar las decenas de apps diferentes que ahora son necesarias para acceder (casi) al mismo contenido que antes sólo necesitaba una página web.