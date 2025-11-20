Gemini llegará a todos los vehículos eléctricos de Polestar con Android Automotive: la marca sueca da algunos detalles

Tras integrar la apasionante guía de carriles con IA de Google Maps en el Polestar 4, hoy la marca sueca ha anunciado otra importante colaboración con Google: llevar Gemini a Android Automotive a todos sus modelos.

Es importante este anuncio porque poco se ha sabido de la integración de la IA generativa en Android Automotive, mientras todas las noticias han llegado sobre su despliegue en Android Auto.

Google confirmó sus planes para Android Automotive e incluso mostró una versión preliminar, pero ahora es Polestar, como uno de los fabricantes que más ha confiado en Android Automotive, el que está dando algunos detalles.

En su comunicado, Polestar explica que Gemini está llegando a sus vehículos en 2026. No se ha dado ninguna fecha, pero Polestar dice que el cambio de Google Assistant a Gemini llegará con una actualización futura de Google.

Presumiblemente, según 9to5Google, lo hará refiriéndose a Android Automotive y lo importante será esta misma semana, cuando el Polestar 5 muestre la experiencia en Slush, un evento de startups.

Polestar dice: "Gemini es una actualización desde Google Assistant con la IA generativa integrada, que permitirá a los usuarios entablar una conversación más natural con su Polestar. Como extra a los comandos más básicos, los usuarios pueden ampliar su interacción con Gemini Live."

Y sigue con: "Con un simple prompt "Hey Google, vamos a hablar" podrán activar la nueva funcionalidad, que les permite hablar en alto sobre ideas, seguir preguntas de seguimiento, y acceder a nuevas oportunidades de aprendizaje mientras conducen".

La marca sueca afirma que sus vehículos recibirán la actualización a Gemini a partir de 2026, aunque su despliegue se iniciará primeramente en inglés en Estados Unidos.

Polestar, que empezó a ser conocida como la división de carreras de Volvo y ser una de las primeras en apostar por Android Automotive, cuenta con la primicia de llevar el lenguaje natural de Gemini a sus utilitarios eléctricos.

Y cuando otros fabricantes de vehículos usan Android Automotive, como GM, Ford y otros, ninguno ha dado detalles sobre la posible próxima integración del lenguaje natural de Gemini en sus vehículos, o el gran cambio de pasar de Google Assistant a Gemini.

El mes pasado, sí que Mercedes y Google publicaron un vídeo mostrando las capacidades para la conversación natural de Gemini Live en un coche.