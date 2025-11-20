El Black Friday de Amazfit en España: descuentos de hasta 60% en su anillo inteligente, relojes deportivos y auriculares

Tras los lanzamientos de los últimos meses hechos por Amazfit, como el Balance 2 XT, la marca china ha presentado sus ofertas de Black Friday 2025 en España.

Desde hoy 20 de noviembre hasta el 1 de diciembre se puede disfrutar de descuentos de hasta el 60 % en algunos de los wearables más populares de Amazfit.

No solo relojes inteligentes dedicados al deporte, sino auriculares inalámbricos e incluso su anillo inteligente Helio Ring, que se queda en 119,90 euros con un descuento del 60 % (precio habitual de 299,90 euros).

Un anillo inteligente de aleación de titanio ultraligero y resistente al agua (10 ATM) dedicado a la monitorización de la salud, el sueño y la recuperación. Incluye sensor EDA (actividad electrodérmica) para medir el estrés y respuestas emocionales.

El Amazfit T-Rex 3 por 249,90 euros, lanzado a primeros de año, con un descuento de 17 % (precio habitual de 299,90 euros) como uno de los relojes resistentes más interesantes del momento.

Amazfit T-Rex 3 Manuel Ramírez El Androide Libre

Un wearable robusto y resistente diseñado para deportes extremos con certificación de grado militar, resistente al agua (10 ATM), pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas y más de 3 semanas de batería.

El Amazfit Balance por 169,90 euros es otra de las mejores ofertas con un 32 % de descuento aplicado sobre los 249,90 euros como precio habitual.

Un reloj lanzado en 2023, con pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas, GPS de doble banda de alta precisión, batería de hasta 14 días de duración y pagos contactless con Zepp Pay (NFC).

El Amazfit Balance 2 se queda en los 279,90 euros con un descuento del 7 % (precio habitual de 299,90 euros). Un smartwatch de gama media-alta con pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas.

Amazfit Balance 2 Amazfit

Más de 170 modos deportivos y modos oficiales HYROX, tecnología BioTracker y hasta 21 días de batería para ser uno de los relojes más completos de Amazfit en España.

La serie Bip se hace presente en el Black Friday 2025 con el Amazfit Bip 6 que se puede adquirir por 69,90 euros con un descuento del 13 % (precio habitual es 79,90 euros).

Amazfit Bip 6 Manuel Ramírez El Androide Libre

Este reloj, aparte de caracterizarse por un gran diseño, cuenta con pantalla de 1,97 pulgadas, mapas offline, asistente de voz con IA, BioTracker 6.0 PPG y llamadas con voz.

Amazfit Active 2 por 89,90 euros en una generosa oferta para el modelo sin NFC con un descuento del 10 % (precio habitual de 99,90 euros).

El modelo con NFC, con un precio normal de 129,90 euros, se puede comprar por 119,90 euros con un descuento aplicado del 8 %.

Sigue las especificaciones del Bip 6 y destaca por sus más de 160 modos deportivos (HYROX), pago sin contacto Zepp Pay, mapas sin conexión y pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas.

Los auriculares abiertos Amazfit Up. Amazfit Omicrono

Amazfit también cuenta en España con sus auriculares inalámbricos Amazfit Up (de oído abierto) por 44,90 euros con un 10 % de descuento (49,90 euros como precio habitual).

Se caracterizan porque no bloquean el canal auditivo para que, mientras se escucha música, se sea consciente de su entorno, lo cual es ideal para correr o montar en bicicleta.

Resistencia al agua IPX4 contra sudor y salpicaduras, Bluetooth 5.3 y el uso de asistente de voz Zepp Flow cierran parte de sus mejores especificaciones.

Amazfit contará con más promociones de algunos de sus partners seleccionados como Amazon, MediaMarkt, El Corte Inglés y PCComponentes con sus propias ofertas y una selección de relojes Amazfit como T-Rex 3, Balance 2, Active 2 y Bip.