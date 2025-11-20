Adiós a quedarse sin cobertura con los Pixel 9 y Pixel 10: son los primeros móviles en Europa que tienen SMS por satélite

Tras conocer la fecha de apagado de las redes más antiguas de Masorange en España, los Pixel 9 y Pixel 10 van a ser los primeros smartphones en Europa que van a disfrutar de la funcionalidad de mensajes por SMS.

Será gracias a Orange, una de las principales operadoras de telecomunicaciones que está presente en más de 25 países en Europa y África. La fecha elegida es en diciembre y será cuando la operadora lance la función de mensajes SMS por satélite.

Lo que permitirá que se puedan enviar mensajes de texto SMS cuando las redes móviles no estén disponibles al igual que la ubicación, e incluyendo países en los que Orange no ofrezca su servicio.

Esta nueva experiencia de Orange está potenciada por Skylo, uno de los operadores que ofrece soporte a redes no terrestres. Orange se convierte en el primer operador en Europa en lanzar SMS por satélite (Direct to Device).

Google utiliza este mismo operador para Satellite SOS en los móviles Pixel y en el reloj Pixel Watch 4. Los Pixel 9 y Pixel 10 son los únicos dispositivos capaces de usar SMS por satélite en Orange, al menos por ahora. La idea es ampliar el número de dispositivos que podrán usar esta nueva funcionalidad.

Google Pixel 9 Pro XL y Pixel 9 Chema Flores El Androide Libre

Orange en su anuncio ha indicado que el primer país será Francia a la que seguirán otros 27 países (lo que implícitamente incluye a España y gran parte de Europa) a través de acuerdos de roaming satelital.

En el comunicado se puede leer: "La zona de cobertura concierne a Francia metropolitana y otros 36 países, incluyendo Alemania, Bélgica, Suiza, Estados Unidos y Canadá".

Jérôme Hénique, CEO de Orange France, dice: "Mensajes por satélite responde a una necesidad esencial de conectividad y representa una innovación sencilla y útil que refuerza la continuidad del servicio para los clientes".

El objetivo, según 9to5Google, no es otro que cubrir las "zonas blancas" (zonas sin cobertura móvil ni WiFi) permitiendo enviar y recibir SMS vía satélite al igual que el envío de la ubicación.

Satellite SMS en Orange será gratuito durante los primeros seis meses, pero pasará a un coste de 5 euros mensuales. Los Pixel 9 y Pixel 10 en Orange tendrán acceso el 11 de diciembre de 2025.

Y a través de la propia app Mensajes de Google, que en los últimos años ha sido mejorada exponencialmente con multitud de funcionalidades para convertirla en una gran alternativa a WhatsApp, aunque siempre utilizando los SMS.

Justamente este año se actualizó con la posibilidad de compartir la ubicación en tiempo real, o la posibilidad de conectarse a WhatsApp para iniciar una videollamada si el receptor tiene la app de chat instalada.