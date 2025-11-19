Ya puedes abrir tu Volkswagen con el Pixel Watch, Wear OS o Apple Watch: estos son los modelos compatibles

Si Google y Mercedes trabajan de forma conjunta para llevar Gemini a los vehículos del fabricante alemán, Volkswagen acaba de anunciar el soporte a los relojes con Wear OS o WatchOS para disfrutar de una experiencia conectada.

La nueva actualización permitirá a los propietarios de modelos seleccionados de Volkswagen (desde 2020 a los recientes) que controlen directamente sus vehículos desde relojes WearOS o WatchOS.

Lo que incluye la habilidad de bloquear o desbloquear el vehículo, usar la bocina y encender las luces (las de claxon y destello), así como consultar el estado del vehículo y del bloqueo.

Volkswagen afirma que la actualización se enfoca en la comodidad, conectividad y el control a través de myVW+ y los planes de servicio como Acceso Remoto, Seguridad y Protección, y Datos del Vehículo VW.

Lo interesante de esta actualización es que para los coches basados en motores propulsados con combustibles fósiles se incluye la posibilidad de saber cuánto queda de gasolina o incluso iniciar el arranque/ parada de forma remota.

myVW en el Apple Watch Volkswagen

Los propietarios de vehículos eléctricos reciben acceso a funciones como Carga Remota, Estado de carga, e iniciar o detener el sistema de climatización del vehículo.

Para acceder a todas estas funciones, según Phandroid, se ha de hacer a través de la descarga de la app myVW, se añade el vehículo y se suscribe a algunos de los planes de pago o acceder al incluido de Acceso Remoto y Datos del Vehículo VW.

Es decir, que los que no incluyan un plan de servicio conectado en el vehículo tendrán que pasar por el plan de pago para acceder al desbloqueo de su vehículo al acercar su reloj con WearOS.

De esta manera, Volkswagen amplía las posibilidades de uso tanto de sus coches como de los wearables y dispositivos del usuario. Forma parte de la conectividad 360 de las nuevas marcas de vehículos eléctricos y a las que ahora se suma el fabricante alemán de vehículos.

Volkswagen ha publicado la noticia desde su web a la que se puede acceder para conocer toda la información y en la que se puede leer que quiere animar a sus clientes a usar diariamente su aplicación para reforzar el compromiso de Volkswagen de ofrecer una movilidad moderna y conectada.

La app myVW se puede descargar desde la Google Play Store al igual que desde la App Store de Apple.