Cloudflare pide ayuda a los usuarios contra los bloqueos de LaLiga: recomienda una app para luchar contra la censura

Cuando una compañía como Cloudflare se hace famosa, no suele ser por un buen motivo; suele ser porque ha fallado. El nombre de la empresa estuvo ayer en boca de todos por culpa de una caída general que afectó a una gran cantidad de servicios, como X o ChatGPT.

Curiosamente, este evento hizo que un gran anuncio realizado ayer pasara completamente desapercibido, un anuncio que indica que la empresa de servicios de Internet se está preparando para solucionar un problema muy común con su servicio durante este 2025.

Ayer, y justo antes de que diesen inicio los problemas de Cloudflare, la compañía usó sus cuentas en redes sociales para pedir ayuda a los internautas para luchar contra los bloqueos de páginas web en España.

En concreto, el mensaje apela a los propietarios de páginas web que hayan sufrido "indisponibilidad inesperada" en España, es decir, que sus sitios hayan permanecido inaccesibles pese a que el servidor no ha tenido problema alguno.

Para descubrir el motivo tras estos problemas, Cloudflare pide que los usuarios se instalen la app OONI Probe, que está disponible tanto para iOS y Android como para sistemas de ordenador como Windows y macOS.

OONI Probe para macOS OONI El Androide Libre

OONI Probe es una app desarrollada por OONI (Open Observatory of Network Interference, Observatorio Abierto de Interferencia con la Red) un proyecto sin ánimo de lucro que busca documentar casos de censura en Internet. Cloudflare no forma parte del proyecto, aunque sí muchas organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de los internautas.

La app de OONI Probe funciona realizando una prueba de conectividad a páginas web que pueden haber sido bloqueadas o censuradas en nuestro país; además, permite comprobar si apps como WhatsApp o Telegram están siendo bloqueadas en nuestro país, y si los métodos habituales para saltarse los bloqueos siguen funcionando.

OONI Probe para Android OONI El Androide Libre

Cloudflare recomienda usar OONI Probe para introducir la página web que creemos que ha sido bloqueada; esto generará un informe de manera automática que será usado para determinar cómo se están bloqueando páginas web en España. Los resultados generados por la app son anónimos y no obtiene datos del usuario.

Aunque la compañía no lo ha aclarado, es obvio que este se trata de un paso más para luchar contra los bloqueos ordenados por LaLiga como resultado de su victoria judicial el año pasado y que funcionan por dirección IP y no por nombre de dominio como hasta entonces.

Este tipo de bloqueos por dirección IP son criticados por la gran cantidad de "víctimas colaterales" que producen, páginas web inocentes que son bloqueadas únicamente por usar el mismo servicio de Internet que una IPTV que retransmite el fútbol de manera ilegal.

Si una organización independiente como la OONI demuestra que se están produciendo bloqueos masivos de páginas inocentes en España, esto podría servir como punta de lanza para Cloudflare en su lucha legal contra LaLiga, o incluso usarlo para convencer al gobierno de Trump de tomar acción, ya que, en sus palabras, "el gobierno español está al tanto, pero no interviene".