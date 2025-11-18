Google anuncia la era Gemini 3: su IA más potente e inteligente ya está disponible en España como el primer paso real a AGI

Si Nano Banana está complicándole las cosas a ChatGPT, Gemini 3 es el primer paso real a AGI (Inteligencia Artificial General), y que ya está disponible en España.

Sundar Pichai en el anuncio dice: "Es lo más avanzado en razonamiento, diseñado para captar la profundidad y los matices, ya sea percibiendo las sutiles pistas en una idea creativa, o separando las capas superpuestas de un problema complejo".

Gemini 3 se ha creado para sintetizar información sobre cualquier tema de forma fluida en distintas modalidades como texto, imágenes, vídeo, audio y código.

Combina razonamiento, visión y comprensión espacial de vanguardia, su rendimiento multilingüe líder y su ventana de contexto de 1 millón de tokens.

La "Gemini 3 era" llega con el lanzamiento del previo de Gemini 3 Pro en España con 30 nuevos idiomas (incluye catalán, euskera y gallego).

Gemini 3 generando gráficas Google

Ya está disponible para todos los usuarios de la app Gemini, y para los suscriptores de Google AI Pro y Ultra en la Búsqueda de Google. Para desarrolladores, en la API de Gemini en AI Studio (Google Antigravity y la CLI de Gemini)

Sundar Pichai señala: "Gemini 3 está, una vez más, avanzando "the-state-of-the-art". En este nuevo capítulo, continuaremos superando las fronteras de la inteligencia, los agentes y la personalización para que la IA sea realmente útil para todos".

Identificando la precisión del revés de un usuario jugando al tenis Google

Según afirma Google desde su blog, hoy se está dando un gran paso hacia AGI (Inteligencia Artificial General) al lanzar Gemini 3 y acercarnos a una IA con la capacidad de entender, aprender y aplicar conocimientos en cualquier tarea intelectual humana.

Gemini 3 Pro dice adiós al "adulamiento"

La "Gemini 3 era" comienza con el despliegue del previo de Gemini 3 Pro que se hace disponible desde hoy mismo en un conjunto de productos de Google para los usuarios en España.

Imagen de un juego retro creado con un prompt con Gemini 3 Google

Sobrepasa a Gemini 2.5 Pro en todos los benchmarks de IA más importantes y hace realidad cualquier idea con su razonamiento state-of-the-art (se refiere al nivel más moderno, avanzado y eficaz de desarrollo de una IA) y capacidades multimodales.

En la tabla comparativa simplemente deja en ridículo a GPT-5.1, lanzado por OpenAI hace cinco días, en 19 benchmarks que ponen a prueba su razonamiento de puzles visuales, conocimiento científico, matemáticas, comprensión multimodal, OCR, síntesis de gráficas, capacidades agénticas y mucho más.

Tabla comparativa de Gemini 3 Pro frente a otros modelos de IA como Claude o ChatGPT Google

Encabeza la clasificación LMArena con una puntuación récord de 1501 Elo. Demuestra un razonamiento a nivel de doctorado (PhD) con las máximas puntuaciones en Humanity´s Last Exam (37,5 % sin el uso de herramientas) y GPQA Diamond (91,9 %).

El resto de detalles de su capacidad están disponibles desde el blog de Google, destacando también en su razonamiento multimodal con 81 % en MMMU-Pro y 87,6 % en Video-MMMU.

GPT-5, en estos dos últimos se queda en 76 % y 80,4 % respectivamente, mientras que en Humanity´s Last Exam puntúa con 26,5 % (sin herramientas).

Se puede resumir la capacidad de Gemini 3 Pro en un nuevo nivel de profundidad y matiz a cada interacción, sus respuestas son inteligentes, concisas y directas, e importante: sustituye el cliché y la adulación por una percepción genuina, diciendo al usuario lo que necesita escuchar, no solo lo que "quiere escuchar".

Gemini 3 Deep Think

Google también ha presentado Gemini 3 Deep Think, su modelo de razonamiento mejorado que lleva el rendimiento de Gemini 3 aún más lejos.

Supera todavía más los límites de la inteligencia al ofrecer un cambio radical en las capacidades de razonamiento y comprensión multimodal de Gemini 3 para resolver problemas aún más complejos.

Gemini 3 Deep Think Google

Si Gemini 3 Pro sobrepasa a GPT-5.1 de una forma inaudita, Gemini 3 Deep Think supera a 3 Pro con su increíble rendimiento en Humanity´s Last Exam (41 % sin herramientas) y GPQA Diamond (93,8 %).

Logra un 45,1 % sin precedentes en ARC-AGI-2 (con ejecución de código) y que demuestra su enorme capacidad para resolver nuevos desafíos.