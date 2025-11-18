Cloudflare deja de funcionar en todo el mundo y se lleva por delante a la red social X y a otros servicios de Internet

Cloudflare, la compañía que provee servicio a una gran cantidad de empresas de Internet, ha confirmado fallos en su red que están bloqueando muchas aplicaciones.

Cloudflare confirmó que es consciente, y que estaba investigando, un problema que afecta a "varios consumidores" y que puede afectar al funcionamiento normal de varias páginas web y aplicaciones.

Uno de los afectados es la red social X, que anteriormente era conocida como Twitter, que ha dejado de estar accesible para millones de usuarios de todo el mundo, que no pueden ver las publicaciones.

Los problemas dieron inicio aproximadamente a las 12:30 hora peninsular española, y todo indica que se trata de un fallo de Cloudflare, la compañía de CDN que ofrece servicios a una gran cantidad de empresas de Internet.

Según primero confirmó la propia Cloudflare, el proveedor de portal estaba "experimentando problemas" y, por lo tanto, los "consumidores se pueden encontrar con errores"; sin embargo, estos fallos inicialmente afectaban únicamente al soporte técnico.

Eso cambió una hora después aproximadamente, cuando servicios como X empezaron a sufrir retrasos y problemas para cargar nuevo contenido. Fue entonces cuando quedó claro que los problemas de Cloudflare iban más allá del soporte técnico.

Además, otros servicios de Cloudflare como el que detecta posibles ataques hacker también se bloquearon sin permitir la entrada a usuarios legítimos, dejando bloqueadas páginas como, irónicamente, Downdetector.

Además de X, otras apps que se han visto afectadas son Letterboxd, e incluso algunos usuarios de ChatGPT están reportando problemas para usar el asistente de inteligencia artificial.

En el sector de los videojuegos, League of Legends es el título más afectado, con muchos jugadores sufriendo errores de conexión que les impide iniciar una partida. Valorant es otro juego que también ha reportado problemas de conexión.

Otro servicio muy popular que se cayó completamente es Menéame. El agregador de noticias español mostraba un "error de servidor interno" relacionado con la red de Cloudflare.

Aproximadamente a las 13:00, Cloudflare confirmó que estaba "continuando" la investigación del problema, sin visos de una posible solución temprana.

Ya para ese momento la situación estaba mejorando, con algunos servicios como X volviendo a la normalidad poco a poco. Sin embargo, las buenas noticias no duraron mucho, y apenas unos minutos después X volvió a caerse.

A las 13:21, Cloudflare afirmó que los servicios se estaban recuperando, pero que los consumidores podían observar más errores de lo habitual mientras continuaba la reparación.

