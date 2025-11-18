Adiós a las lluvias sorpresa: las apps del tiempo de Google cambian para siempre con un nuevo modelo más preciso

No es ningún secreto que una de las mejores apps del tiempo es la de los móviles Pixel, aunque el resto de los usuarios puede usar la previsión meteorológica integrada en la búsqueda de Google. Y ahora, se acaba de convertir en la mejor opción por defecto.

Google ha anunciado WeatherNext 2, su nuevo modelo de previsión meteorológica que representa un gran salto respecto a la pasada generación, tanto en la velocidad en la que es capaz de generar previsiones, como en la resolución posible.

De hecho, Google llega a afirmar que el nuevo modelo supera a la versión anterior en el 99,9% de las variables meteorológicas (como humedad, temperatura y viento), ofreciendo resultados más exactos y oportunos para los usuarios.

La clave de esta mejora se encuentra en que el nuevo modelo es capaz de proveer cientos de escenarios posibles; usando esta tecnología, Google ya ha ayudado a agencias meteorológicas de todo el mundo a tomar mejores decisiones en sus predicciones.

Ahora, la tecnología de WeatherNext 2 llega a los usuarios, y será integrada tanto en la búsqueda de Google como en Gemini, Pixel Weather e incluso en Google Maps, por lo que muy pronto deberíamos notar una mejora en las predicciones cuando busquemos cómo será el tiempo en nuestra zona.

A diferencia de los métodos tradicionales, que dependen de supercomputadoras y modelos físicos complejos que requieren de varias horas para calcular nuevos pronósticos, WeatherNext 2 es capaz de simular cientos de posibles escenarios meteorológicos en menos de un minuto a partir de un único punto de partida usando únicamente un chip TPU de Google.

La cantidad de escenarios simulados es importante porque las predicciones meteorológicas deben capturar un gran rango de posibilidades, especialmente incluyendo los peores escenarios, que son los más importantes para hacer planes. El nuevo modelo también es capaz de hacer predicciones de alta resolución con una precisión de hasta una hora.

WeatherNext 2 utiliza una arquitectura llamada Functional Generative Network (FGN) que añade una variabilidad "realista" a sus simulaciones mediante la inyección de ruido directamente en la arquitectura del modelo.

El nuevo modelo ya está disponible para investigadores y empresas a través de Earth Engine, BigQuery y un programa de acceso temprano en Vertex AI; Google está ampliando el acceso para fomentar la investigación científica y la toma de decisiones basada en datos.

Para los usuarios, las aplicaciones de Google que ofrecen previsiones meteorológicas como la app del tiempo de los Pixel, la búsqueda de Google, Gemini y Google Maps ofrecerán pronósticos más precisos y rápidos, con una resolución horaria.