Tu móvil Galaxy cambia para siempre con Nano Banana en España: así se activa la IA viral de Google para editar imágenes

Nano Banana, tras llegar a Google Fotos para editar las fotografías que tenemos en la app, ahora pasa a los móviles de Samsung en España con una idea bien similar: a través de Now Brief.

Esa pequeña cápsula, que tenemos situada en la pantalla de bloqueo o en el panel Edge del móvil, ahora cuenta con la edición de imágenes de Nano Banana.

Aparece como "Creación de imágenes Nano Banana" y hay que activarla manualmente una vez que aparezca como una sugerencia en los resúmenes diarios que hace Now Brief.

Now Brief, tras su lanzamiento en los Galaxy S25 en enero, ya está disponible en multitud de móviles de Samsung como los Galaxy Z Fold 7, S25 Edge, Galaxy S24 y otros como las tablets Galaxy Tab 11.

Hasta ahora, la única pega de Now Brief ha sido que la única app de terceros disponible era YouTube, así que ahora se amplía con la llegada de Nano Banana como una estelar aparición.

"Crear imágenes con Nano Banana" ya aparece en los Samsung Galaxy en España

Lo primero que hemos de hacer es irnos a ajustes y buscar "Now Brief", aunque se encuentra en la sección de Galaxy AI.

Abrimos "Now Brief" y pulsamos sobre "Contenido para incluir". Nos vamos al final de todas las opciones y ahora aparece "Crear imágenes con Nano Banana".

Una vez activa, tomará una imagen automáticamente de la app Galería de tu móvil y la incluirá en tu resumen diario de Momentos.

Momentos permite el acceso a las fotos, vídeos, archivos de audio, eventos del calendario y datos de ubicación de las fotos y los vídeos para mostrar momentos memorables en Now Brief.

Una vez que aparezca la sugerencia de Nano Banana, se puede editar o mejorar la imagen a través de los prompts que sugiere.

Elegido uno, se enviará la imagen a la app de Gemini, donde Nano Banana se encargará de procesarla y generar la imagen editada. Se puede guardar, copiar y compartir la imagen final.

Nano Banana ya está disponible en España a través de la actualización de Personal Data Intelligence que se encuentra en la Galaxy Store.

Aparece desde los ajustes, tal como se muestra en la captura de pantalla adherida, pero no hemos podido hacer que aparezca en las recomendaciones.

Lo que supone que habrá que esperar a que Now Brief recomiende una imagen desde los recuerdos para ofrecer la posibilidad de editarla con Nano Banana de Google.

Una propuesta interesante que Now Brief incluya a la IA viral Nano Banana, que incluso Adobe la ha integrado en Photoshop como una de las sorpresas más importantes en lo que va de año.