Microsoft la lía con su inteligencia artificial: enseña sin querer que en realidad falla más que una escopeta de feria

Microsoft tiene un gran problema. Las últimas actualizaciones de Windows 11 no están siendo bien recibidas, ya sea por la cantidad de bugs graves que introducen o por la falta de novedades realmente útiles que convenzan a los usuarios de abandonar Windows 10 de una vez.

Se está notando una auténtica desconexión entre la compañía y los usuarios, que ha quedado patente en dos polémicas separadas pero que tienen en común una cosa: la apuesta absoluta de Microsoft por la inteligencia artificial.

El mes pasado, Microsoft anunció que Windows 11 cambiaba para siempre con la declaración de que ahora todos los ordenadores eran "AI PC" que pueden ser controlados con la voz gracias a funciones como Copilot Vision que son capaces de ver lo que estamos haciendo.

Desde entonces, el marketing de Windows 11 se ha centrado casi en exclusiva en esta funcionalidad, con vídeos publicados en redes sociales que muestran cómo la IA puede ayudarnos en nuestro día a día, incluso si pensamos que no. Sin embargo, uno de estos vídeos se ha vuelto viral por el motivo equivocado.

El vídeo afirma que Copilot en Windows 11 nos ayuda a "cambiar el tamaño del texto como un profesional", sea lo que sea eso. En teoría, Copilot Vision es capaz de analizar la pantalla y enseñar al usuario los pasos que tiene que dar para hacer lo que quiere.

Sin embargo, el vídeo muestra claramente cómo el asistente falla estrepitosamente, tanto en comprender lo que quiere el usuario, como en ayudarle a aplicar los cambios que necesita.

Para cambiar el tamaño del texto, sólo es necesario abrir la Configuración de Windows, entrar en "Accesibilidad" y pulsar en "Tamaño de texto". Sin embargo, la IA decide que la mejor solución es entrar en "Sistema", "Pantalla" y cambiar la escala; esto cambia el tamaño de las aplicaciones y elementos de la interfaz, además del texto, que no es lo que el usuario ha pedido.

Tech made simple. Copilot on Windows 11 helps you resize text like a pro. 🔠 @uravgconsumer pic.twitter.com/4vMXIiBNv7 — Windows (@Windows) November 12, 2025

Para rizar el rizo, Copilot se equivoca completamente y el actor le tiene que "salvar" para poner el texto más grande. Eso es porque le recomienda poner la escala a 150%, que es la opción que ya está seleccionada por defecto; el actor "hace trampas" y selecciona la escala de 200%, que es la que realmente hace todo más grande.

"Boom", exclama el actor, el youtuber UrAvgConsumer, como si el vídeo no le hubiese pillado claramente pulsando la opción correcta y no la que Copilot le ha indicado.

Las reacciones al vídeo no son buenas, con muchos usuarios dudando de la utilidad de Copilot en esta situación, y en X, la publicación ha recibido una nota de la comunidad que deja en evidencia el fallo.

Pero este no es el único frente que Microsoft tiene abierto. Además de a los usuarios, la compañía tiene que convencer a los desarrolladores de que la IA es el camino correcto para Windows 11, algo que tiene muy difícil.

En este caso, la polémica empezó por una publicación del jefe de la división de Windows en Microsoft, Pavan Davuluri, en la que anunció que Windows 11 va a evolucionar a un "sistema operativo agéntico".

Windows is evolving into an agentic OS, connecting devices, cloud, and AI to unlock intelligent productivity and secure work anywhere. Join us at #MSIgnite to see how frontier firms are transforming with Windows and what’s next for the platform. We can’t wait to show you!… — Pavan Davuluri (@pavandavuluri) November 10, 2025

Davuluri hace referencia a los agentes de IA, pequeños asistentes especializados en tareas concretas que son capaces de automatizar tareas sin que el usuario haga nada, y adelanta que el próximo Microsoft Ignite mostrará cómo "están transformando Windows".

Las reacciones a esta publicación han sido tan malas que Davuluri ha decidido cerrar las respuestas, algo que no ha impedido que se hayan superado las 1.000 citas, la mayoría muy negativas y con varios desarrolladores declarando que se van a pasar a Mac y a Linux.

Davuluri ha intentado calmar los ánimos respondiendo a algunos desarrolladores y prometiendo que les está escuchando, pero lo que es seguro es que Microsoft tiene mucho camino por delante para convencer a usuarios y desarrolladores de que ha tomado la decisión correcta al apostar únicamente por la IA.