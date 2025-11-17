El Galaxy S26 Ultra sería el móvil "Ultra" más ligero que ha lanzado nunca Samsung: superaría al iPhone 17 Pro Max

Año tras año vuelven las filtraciones, que incluso algunas mantienen que usarán distintos chips, aunque se hace extraño que una se dirija directamente al peso de los próximos Galaxy S26.

Gracias a que viene de Ice Universe, uno de los filtradores más conocidos, podemos confiar que es un detalle que tiene su importancia.

Sobre todo en un año en el que parece que los móviles delgados y ligeros se han convertido en tendencia, aunque tanto el fabricante coreano como Apple estén echando el freno.

El filtrador, según Android Headlines, ha dado el peso y grosor de cada uno de los tres móviles que forman la serie Galaxy S26 en una comparativa contra los iPhone 17 de Apple.

El Galaxy S26 tendría un peso de 164 g y un grosor de 6,9 mm comparado con los 177 g del iPhone 17 y 7,95 mm de grosor (13 g más y 1,05 mm más de grosor).

Comparativa filtrada por Ice Universe Ice Universe

El Galaxy S26+ pesaría 191 g con un grosor de 7,3 mm frente a los 204 g y 8,75 mm del iPhone 17 Pro (13 g y 1,45 mm más respectivamente).

La mayor diferencia en el peso se la lleva el Galaxy S26 Ultra ante el iPhone 17 Pro Max, ya que en lo delgado no están tan alejados como sí sucede con los otros dos componentes de la serie.

El Galaxy S26 Ultra tendría un peso de 214 g comparado con los 231 g del iPhone 17 Pro Max. En el grosor el primero se queda en los 7,9 mm y el segundo en los 8,75 mm.

Si nos vamos a los Galaxy S25 lanzados en España este año, el S25 se queda en los 7,2 mm, el S25+ 7,3 mm y el S25 Ultra los 8,2 mm. El modelo base y el ultra de la próxima serie serían más delgados.

Lo que llama más la atención es el peso del Galaxy S26 Ultra al quedarse en los 214 g y reducir una cifra que en el Galaxy S20 llegaba a los 220 g.

Eso sí, muy lejos de los 163 g del Galaxy S25 Edge, el móvil delgado de Samsung que, de momento, no se sabe si finalmente tendrá un sucesor el año que viene después de las ventas que ha tenido el actual disponible en España.

Una curiosa filtración que indica las reducciones en dimensiones y peso, y mientras no se toque la capacidad de la batería, disponer de un móvil flagship que pese menos es de agradecer.