El Black Friday de Google es oficial: la mejor oportunidad para comprar un Pixel barato o dar el salto al hogar inteligente

Se acerca el mejor momento para ahorrar en nuestras compras. Hablamos, por supuesto, del Black Friday, que aunque técnicamente aún no ha dado comienzo, en realidad ya cubre todo el mes de noviembre.

Ahora le toca el turno a Google para arrancar su campaña de Black Friday en la Google Store, y lo hace con una buena cantidad de descuentos en una gran cantidad de dispositivos que cubren todos los sectores en los que la compañía está presente.

Además de las rebajas propias del Black Friday, Google también ha reforzado su programa de intercambio, ofreciendo reembolsos de hasta 715 euros al renovar un teléfono; y a eso hay que sumar los 50 € de saldo en la Google Store al comprar algunos de estos dispositivos.

El mejor ejemplo lo tenemos en los nuevos Pixel 10, que ya cuentan con rebajas muy jugosas y que pueden salir prácticamente gratis si entregamos un dispositivo apropiado y aprovechamos los 50 € de saldo de regalo.

Para empezar, el Google Pixel 10 de 128 GB ahora está disponible por 699 €, una rebaja de 200 € respecto a su PVP; nos permite conseguir hasta 665 € al entregar un teléfono que cumpla los requisitos de Google.

El Pixel 10 Pro, en cambio, cuenta con una rebaja de 100 euros para quedarse en los 999 €, mientras que el Pixel 10 Pro XL se queda en los 1.099 € con una rebaja de 200 € respecto a su precio habitual.

Pixel 10 Pro XL Chema Flores El Androide Libre

Ambos modelos Pro permiten obtener hasta 715 € al entregar un teléfono que cumpla los requisitos y obtendremos 50 € de saldo en la Google Store al comprar cualquiera de los dos.

Sin embargo, puede que lo que nos convenga es optar por un modelo más antiguo, pero que nos puede salir mucho más barato. Hablamos del Pixel 9 por 599 euros, con una rebaja de 200 euros respecto a su precio habitual de 799 euros. Este dispositivo no tiene mucho que envidiar al Pixel 10, así que puede ser una buena alternativa.

Por último, si queremos dar el salto a la gama Pixel de la manera más barata posible, el nuevo Pixel 9a está disponible por 429 euros.

Google Pixel 9a Chema Flores El Androide Libre

Los wearables de Google también se suman al Black Friday, aunque no los últimos modelos. El Pixel Watch 3 de la pasada generación ahora está disponible por 249 euros; al menos el Pixel Watch 4 ofrece un reembolso de hasta 112 euros por entregar un Pixel Watch 2, con un bonus de 50 euros.

Si estábamos buscando unos buenos auriculares, los Pixel Buds Pro 2 ahora están disponibles por 179 euros, una rebaja de nada menos que 70 euros respecto al precio habitual, mientras que los Pixel Buds 2a están disponibles por 119 euros.

Pixel Watch 3 Chema Flores El Androide Libre

Fitbit ya forma parte de Google, y eso queda claro con estas rebajas. El Fitbit Versa 4 está rebajado a los 149,95 euros, mientras que el Fitbit Sense 2 se puede conseguir por 189,95 euros.

Por su parte, las pulseras de actividad Fitbit Charge 6 se encuentran por 109,95 euros, mientras que la Fitbit Inspire 3 se consigue por 69,95 euros.

Las ofertas más interesantes de Google para este Black Friday puede que estén en su división de hogar inteligente; muchos dispositivos de la marca Nest están rebajados, lo que puede ser una oportunidad de lujo para montar nuestra casa conectada.

Por ejemplo, tenemos el timbre con cámara Nest Doorbell con batería por 149,99 euros, el mismo precio al que está disponible la cámara exterior Nest Cam con batería, aunque también podemos optar por el modelo de segunda generación con cable por 134,99 euros, mientras que el modelo para interior con cable de tercera generación cuesta 89,99 euros.

Google TV Streamer

Este también puede ser un momento perfecto para convertir nuestro televisor en inteligente con apps de Android, gracias a la rebaja en el nuevo Google TV Streamer, que se queda en los 89 euros.

Por último, todos estos dispositivos necesitan una buena conexión a Internet, y nos puede venir bien cambiar de router. Google ahora ofrece el Nest Wifi Pro por 169,99 euros, aunque también se puede conseguir en un paquete de dos unidades por 269,99 euros.