Los auriculares Galaxy Buds cambian para siempre: el arma secreta con la que Samsung va a competir contra los AirPods

Hasta ahora, la mayoría de las filtraciones de Samsung se han centrado en los nuevos Galaxy S26, cuyo lanzamiento se podría retrasar a finales de febrero o principios de marzo para aplicar varios cambios importantes.

Sin embargo, los smartphones no serán los únicos dispositivos que Samsung lanzará, y hoy se ha filtrado otro lanzamiento que puede ser muy importante: el de los Galaxy Buds 4 Pro, los nuevos auriculares inalámbricos "premium" de la marca.

Aunque el nombre de estos auriculares ya había aparecido anteriormente en otras filtraciones, no ha sido hasta ahora que detalles de su diseño y su funcionalidad se han hecho públicos, gracias a la última publicación de Android Authority.

La filtración revela un importante cambio en el diseño de los auriculares de Samsung, que abandona completamente el diseño puntiagudo y triangular de los Galaxy Buds 3 Pro de la pasada generación.

De hecho, parece que Samsung ha optado por simplificar la estética de sus auriculares inalámbricos, algo que probablemente agradará a mucha gente pero tal vez molestará a muchos otros.

Esta simplificación es evidente con la eliminación de la barra de luz LED que era una característica única de los Galaxy Buds 3 Pro y que servían para localizarlos más fácilmente o para simplemente llamar la atención.

Afortunadamente, otros aspectos se han mantenido, como el control por gestos en el bastoncillo que ya en su día destacamos como uno de los mejores elementos de los Galaxy Buds 3 Pro.

El estuche de carga también recibe un rediseño, destacando que ahora los auriculares se colocan de forma plana en vez de ser insertados verticalmente como en la generación actual, tal vez aportando un estilo más "premium" como el de otras marcas.

Pero sin duda alguna, las mayores novedades de los Galaxy Buds 4 Pro son de 'software', manteniendo las mejores funciones del modelo actual y sumando otras nuevas que pueden convencernos para dar el salto a Samsung.

La novedad estrella son los "Head Gestures", o gestos con la cabeza, que como su nombre indica permite controlar las funciones de los auriculares simplemente moviendo la cabeza de un lado a otro.

Ahora bien, esto no es precisamente novedoso, y otras marcas como Sony y Google ya han experimentado con esto; los Pixel Buds Pro 2, por ejemplo, permiten aceptar llamadas asintiendo con la cabeza.

Sin embargo, la implementación de Samsung parece mucho más completa, hasta el punto de que podremos controlar la mayoría de las funciones básicas de los auriculares y el teléfono con la cabeza. En concreto, las funciones descubiertas son las siguientes:

Responder a llamadas, notificaciones y más asintiendo o negando con la cabeza.

Hacer que los auriculares lean nuestras notificaciones en voz alta.

Descartar alarmas, temporizadores, alertas de calendario y de recordatorios.

Responder preguntas de "sí o no" o finalizar conversaciones con el asistente de IA.

Control manos libres para cuando hablar o tocar el móvil no sea posible.

Todo esto puede ser enormemente útil en muchas situaciones en las que no podamos usar las manos para acceder a estas funciones en los auriculares o en el smartphone.

A todo esto hay que sumar que los Galaxy Buds 4 Pro mantienen las funciones de la generación actual, incluyendo grabación en 360 grados, control de ruido adaptativo, una función para encontrar los auriculares, y emparejamiento con varios dispositivos al mismo tiempo.